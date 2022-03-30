Karel Elektronik kimin? Karel Elektronik sahibi kim? Karel Elektronik Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Son gelen haberlere göre Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada gruba ait Öncü Girişim'in, Karel Elektronik'e ait yüzde 40 hisseyi 728,8 milyon TL'ye satın almak için anlaştığı bildirildi. Piyasaları yakından ilgilendiren gelişmenin ardından Karal Elektrik merak edilmeye başlandı.

Karel Elektronik kimin? Karel Elektronik sahibi kim? Karel Elektronik Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Son gelen haberlere göre Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada gruba ait Öncü Girişim'in, Karel Elektronik'e ait yüzde 40 hisseyi 728,8 milyon TL'ye satın almak için anlaştığı bildirildi. Piyasaları yakından ilgilendiren gelişmenin ardından Karal Elektrik merak edilmeye başlandı.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada grubun girişim sermayesi şirketi Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Karel Elektronik'in yüzde 40'ını 728,8 milyon TL'ye satın almada anlaştığı bildirildi. Açıklamada “202,9 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı. İşlem hisse başına 9,11 liradan gerçekleşecek.

Karel Elektronik kimin?

Karel, yaklaşık 3500 çalışanı ve 35 yıllık deneyimiyle Türkiye'de elektronik haberleşme sistemlerine geçişte öncü olmuş, Türkiye'nin Ar-Ge'den tasarıma, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlere sahip lider teknoloji şirketidir. Karal'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre firmanın yönetim kurulunda bulunan isimler ve görevleri şunlar;

Ali Sinan Tunaoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Nuri Tunaoğlu -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şakir Yaman Tunaoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Arıkan - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Abdurahman Murat Kuloğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sabri Zaim - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Karel Elektronik hakkında

1986 yılında kurulan Karel, özgün tasarımlarıyla Türkiye'de elektronik telefon santralı pazarını yaratmış, bu pazara PBX ürünleri kazandırmış ve Türkiye'nin haberleşme alanında elektro-mekanik sistemlerden elektronik haberleşme sistemlerine geçişinde öncü olmuştur. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Karel, haberleşme elektroniği alanında Türkiye'nin en gelişmiş Ar-Ge'sine ve dünya standartlarında üretim tesis ve standartlarına sahiptir. Bugün Türkiye'nin 30'dan fazla ülkeye ürün ve teknoloji ihraç eden pazar lideri markasıdır. Dünyanın bilinen ve güvenilen kurumlarından Brand-Finance'ın hazırladığı " Türkiye'nin En Değerli Markaları 2020 - Turkey 100" çalışmasında Türkiye'nin En Değerli 100 ve Türkiye'nin En Değerli 4 Telekom Markasından biri olarak açıklanmıştır. Ayrıca Karel, Türk Patent Enstitüsü tarafından “tanınmış marka” kategorisinde yer alan değerli bir Türk markasıdır.

Karel, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri ve aynı zamanda katma değerli üretim alanında ilk 150 kuruluştan biridir. Yaklaşık 3500 çalışanı olan, halka açık ve şeffaf bir kurumsal yönetime sahip Karel'in başarısı telekom gibi büyük Ar-Ge gücüne ve yatırıma ihtiyaç duyulan, az gelişmiş ülkelerin kullanıcı olarak bile bulunmadığı bir sektörde, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin, dünya devi üretici firmalarıyla rekabet ederek dünya ölçeğinde bir firma yaratması ile ölçülmektedir.

.