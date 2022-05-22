Kardeşlerim nerede, hangi şehirde çekiliyor?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi yayın hayatına girer girmez geniş bir izleyici kitlesine sahipti. İzleyenler tarafından dizinin nerede ve hangi şehirde çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim nerede, hangi şehirde çekiliyor?