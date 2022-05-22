Kardeşlerim nerede, hangi şehirde çekiliyor?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi yayın hayatına girer girmez geniş bir izleyici kitlesine sahipti. İzleyenler tarafından dizinin nerede ve hangi şehirde çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim nerede, hangi şehirde çekiliyor?
2022-05-22 22:27:32
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi yayın hayatına girer girmez geniş bir izleyici kitlesine sahipti. Sürekli reytinglerde üst sıralarda yer alan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunun yanı sıra dizinin çekildiği yerler ve mekanlar da oldukça merak ediliyor.
Kardeşlerim nerede çekiliyor?
ATV'nin sevilen fenomen dizilerinden biri olan Kardeşlerim İstanbul'da çekiliyor. Genelde kentin Fatih ilçesi çekimlerin çoğu için kullanılırken, çekimler farklı semtlerde de yapılıyor. Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin yaşam mücadelesini konu alan dizide, kardeşlerin aileleriyle birlikte yaşadıkları ev İstanbul'un Balat semtinde bulunuyor.
Kardeşlerim dizisinin konusu
Kardeşlerim dizisinde başrolleri Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu paylaşırken, dizinin kadrosunda Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı da yer alıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Recep Ustayer gibi başarılı isimlere Simge Selçuk ve Onur Seyit Yaran eşlik ederken, dizide 4 kardeşin anne ve babalarının ölümünden sonra nasıl yaşam mücadelesi verdiğini konu alıyor. .
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