Kardeş kıskançlığının önüne böyle geçin

Kardeş kıskançlığı anne ve babayı en çok zorlayan konulardan biridir ve çok sık görülür. Eve yeni bir bebeğin gelmesiyle birlikte çocuk anne ve babasını paylaşmak zorunda kalır ve çoğu zaman bu duyguyla baş edemez. Peki anne ve babalar kardeşini kıskanan çocuğa nasıl davranmalı? Bu kardeş kıskançlığının önüne geçilebilir mi? Sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Her çocuk kardeşini az da olsa kıskanır. Çünkü anne ve babasının, evin bir tanecik çocuğuyken eve bir anda bir bebek gelir. Üstelik bu bebek küçük olduğu için çok fazla ilgiye ihtiyaç duyar ve anne babanın hemen hemen bütün ilgisi yeni bebek üzerindedir. Hatta sadece anne ve baba değil, çevredeki kişiler de artık kendisiyle değil bebekle ilgilenir. Üstelik çevreden duyacağı "Senin pabucun artık dama atıldı" gibi laflar da çocuğu olumsuz etkiler.

Kıskançlığın boyutu çok önemlidir. Bazı çocuklar çok fazla kıskançlık hissedip kardeşine zarar verebilir, evde onu istemeyebilir. Bazı çocuklarda da kardeş kıskançlığından dolayı bebek gibi parmak emme, alt ıslatma davranışları görülebilir. Yemek yemeyi reddeder, uyumak istemez. Öfke ve ağlama nöbetleri görülebilir. Çocuk bir şekilde ilgiyi tekrar kendi üzerine çekmek ister.

Kardeş kıskançlığını en aza indirmek için anne ve babalar bunları yapmalı

Büyük çocuğu daha hamileyken kardeşinin dünyaya gelişine hazırlamalısınız. Çocuğa kardeşinin dünyaya geleceğini anlatın. Kardeşi doğunca kendi bebekliğinde olduğu gibi onun da bakıma muhtaç olacağını, bu yüzden annesinin ona bakacağını ve onu besleyeceğini söyleyin.

Çocuğun evdeki düzenini mümkün olduğunca değiştirmeyin. Çocuk düzeninin değişmediğini görürse kendisini çok daha rahat ve güvende hisseder. İllaki bir değişiklik yapmak zorundaysanız da bunu bebek henüz doğmadan önce yapın. Örneğin çocuk kreşe bebek doğmadan önce başlamalıdır.

Annenin hamileliği esnasında baba çocuğun bakımını daha fazla üstlenmeye başlayabilir. Örneğin çocuğunu okula baba götürmeye başlayabilir, parka baba götürebilir, uyutma görevini baba devralabilir. Bu sayede bebek doğduktan sonra da babanın çocukla ilgilenmeye devam etmesi çocuğa garip gelmeyecektir.

Yeni doğan bebek için oyuncak, kıyafet gibi şeyler alırken çocuğunuzun da fikrini alırsanız kardeşini çok daha fazla benimseyecektir.

Bebek doğduktan sonra çocuğunuzu hepten boşlamayın. Onunla birebir vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Anne ve baba olarak iş bölümü yapın. Babayla bebek ilgilenirken anne tamamen çocukla ilgilenebilir.

Çocuğunuza bebek bakımıyla ilgili küçük sorumluluklar verin. Örneğin bebeğin emziğini, bebeğini büyük çocuğunuz getirebilir. Bu yardımlardan dolayı onu tebrik edip yüreklendirin.

Çocuğunuza sırf kardeşi doğdu diye oyuncaklara, hediyelere boğarak onu şımartmayın. Sonra bu işin geri dönüşü çok zor olur. Ona her zamanki gibi davranmaya devam edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.