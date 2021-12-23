Karbonhidratlar yağlardan daha tehlikeli!

Neredeyse her gün yeni bir diyet programıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların kimi düşük yağ kimi ise düşük karbonhidratlı diyetler. Peki sağlıklı olan hangisi? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Fazla kilo hepimizin ortak problemi. Bu yüzden her pazartesi diyete başlıyoruz. Karşımıza bir sürü diyet programı çıkıyor. Hepsi de kilo verdirdiğini iddia ediyor. Kimisi düşük yağ, kimisi ise düşük karbonhidrata dayalı bir listeye dayanıyor.

Karbonhidrat zararlı mı?

İleriye Yönelik Kırsal Kentsel Hastalık Oluşum İncelemesi (PURE) raporuna göre, karbonhidratların bilhassa kardiyovasküler hastalıklara yol açma konusunda yağlardan çok daha tehlike içeriyor. Araştırma geniş kapsamlı bir şekilde, 18 ülkede yaşayan 35 ila 70 yaş arasındaki 135.335 kişinin bilgileriyle yapıldı ve bu süreçte araştırmacılar 5.796 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin 4.784'ünün kardiyovasküler hastalıklar yüzünden gerçekleştiğini gözlemledi.

Daha detaylı bir inceleme yapıldığında araştırmacılar yüksek karbonhidrat içeren (yani günlük alınan kalorinin yüzde 77'sinin karbonhidratlardan geldiği) beslenme programlarına göre beslenen insanların, günlük alınan kalorinin yüzde 46'sını karbonhidratlardan alan bireylere oranla %28 daha fazla ölüm riski altında olduğunu gördü. Kalori alımlarının yüzde 35'ini yağlardan alan insanlar ise daha az yağ tüketenlere oranla daha düşük ölüm tehlikesine sahipti.

Yapılan araştırmanın sonuçları dünyada büyük yankı uyandırdı. Birçok beslenme uzmanı, diyetisyen ve konunun uzmanları kalıplaşmış diyet kurallarının değişmesi gerektiğini söyledi. Araştırmacı Mahshid Dehghan'a göre diyet kurallarının bu çıkan araştırmanın sonuçlarına göre değişmesi gerekiyor. Dehghan'agöre yağlar üzerine olan kısıtlamaların daha esnek hale getirilmesi ve karbonhidrat alımını kısıtlayacak diyetlere yönelmek çok daha doğru mantıklı olacak.

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Karen Ansel'e göre de aldığımız kalorilerin yarısından azı karbonhidratlardan gelmeli fakat ortalama bir insan genel olarak bu seviyelerde karbonhidrattan çok daha fazlasını alıyor. Ansel "Eğer karbonhidratlar diyetinizin büyük bir kısmını oluşturuyorsa bunu bir an önce azaltmalısınız." ifadelerini kullanıyor.

Araştırmacılar, uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor; "Ama tüm karbonhidrat alımını kesmeye çalışmayın. Bu çalışmada incelenen kişilerin çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerden seçilmişti ve bu ülkelerde insanlar bol bol işlenmiş karbonhidrat yiyordu. Yani aldığınız karbonhidratın şekli, işlenmiş veya işlenmemiş oluşu da çok önemli. Yararı olmayan işlenmiş karbonhidratlarla, besleyici değeri yüksek tahıl, meyve, sebze gibi karbonhidrat bazlı yiyecekleri yemek arasında çok büyük fark var.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.