Karbonatla sirkeyi karıştırın ve...

Karbonat ve sirke bir araya gelince mükemmel bir temizlik malzemesi oluyor. Hem de sağlığa hiçbir zararları yok! Peki karbonat ve sirke karışımıyla neler yapabiliriz? Gelin birlikte bakalım...



Karbonat ve beyaz sirke gibi kolay ulaşılabilir ve her evde bulunan malzemeleri karıştırırsanız mükemmel bir temizleyici ürün elde edersiniz. Hem de ne karbonatın ne de sirkenin insan sağlığına hiçbir zararı yok! Gelin karbonat ve sirke karışımıyla yapabileceğiniz temizliklere bir göz atalım...

Karbonat ve sirke karışımıyla temizlenebilecek yerler

Fayans araları - Fayansların arasındaki derzler zaman içerisinde kire maruz kalarak siyahlaşır veya sararır. Bu bölgeleri sirke ve karbonat karışımıyla temizlemek mümkündür. Öncelikle bu bölgelere karbonatı boca edin. Daha sonra üzerine sirke sıkın. Karışım köpürecektir. Sonrasında küçük bir fırça yardımıyla derzleri nazikçe temizleyin.

Bulaşık makinesi - Bulaşık makineleri tabaklarımızı, çanaklarımızı, bardaklarımızı tertemiz yapar. Fakat onun da temizliğe ihtiyacı vardır. Bulaşık makineniz boşken deterjan gözüne bir yemek kaşığı karbonat dökün. Üst rafına bir bardak elma sirkesi koyun. Daha sonra makineyi yüksek sıcaklıktaki bir programa ayarlayın ve çalıştırın. Yıkama bittikten sonra makinenin içi tertemiz olacaktır.

Tencere, tavalar - Bazen ocaktaki yemeği unutuyor ve dibinin tutmasına neden oluyoruz. Böyle bir durumda içerisine bir su bardağı su ve bir bardak sirke ekleyip ocakta kaynatın. Daha sonra tencerenin içine iki çorba kaşığı karbonat ekleyin. Soğuduktan sonra bulaşık süngeriyle tencereyi ovup temizleyin.

Gümüş - Gümüşler zaman içerisinde kararıp güzel görünümlerini kaybediyorlar. İki su bardağı sirkeyi bir kaba döküp üzerine iki çorba kaşığı karbonatı ekleyin. Daha sonra bu karışıma kaynar su döküp parlatmak istediğiniz gümüşleri kabın içerisine bırakın. Yarım saat beklettikten sonra eski güzel görünümlerine kavuşacaklardır.

Ütü tabanı - Ütü tabanları zaman içerisinde kirlenebilir veya kireçlenebilir. Böyle bir durumda pamuklu havlu üzerine sirke dökün ve ütünün tabanını ısıtıp fişten çıkarın ve havluya tabanını sürün. Kirler çıkmazsa aynı bez üzerine karbonat dökün ve yine fişe takılı olmayan ütüyü bezin üstünde gezdirin. Bu sayede temizlenecektir. Ütü deliklerine karbonat kaçarsa ütüyü fişe takıp ısıttıktan sonra buhar düğmesine basarak kalıntıların çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.