Karatay herkesi şaşırtan açıklamayı yaptı! 10 tane yiyin acıkmazsınız...

Prof. Dr. Karatay, süper besin olarak gösterdiği yumurta için 'Gönül rahatlığıyla günde 10 tane tüketebilirsiniz' yorumunda bulundu.

Yumurtanın en sağlıklı besinlerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyebilirsiniz” dedi.

Canan Karatay, her fırsatta doğal beslenmenin önemini vurguluyor. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer YouTube'da katıldığı bir programda konuştu.

Karatay, bu kez ‘süper besin' dediği yumurta ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.Günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti.

Peki, Karatay'a göre yumurta nasıl tüketilmeli? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurtada bulunan vitamin ve mineraller neler? İşte konuyla ilgili Canan Karatay'dan öneriler…

Süper besin yumurta

Karatay, “Yumurta adeta ‘süper besin.' Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi.

Nasıl pişirilmeli?

Yumurtanın çok haşlanmaması gerektiğini belirten Karatay, tüketimi konusunda şu önerileri sundu:

“Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.”

Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeker hastalarına senelerce yumurta verilmedi ama ben veriyorum. Diyabetlilere kolesterolü yükselttiği için yumurta tavsiye edilmiyor ancak şeker hastasının zaten kolesterolü yüksek. Bu durum yumurtadan dolayı değil, metabolik bozukluktan dolayı olur. Kolesterol yüksekliği sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Kolesterol vücutta biriken toksinleri alt etsin diye yükseliyor.”