Kararan dirsek ve koltuk altı nasıl beyazlatılır?

Gün içerisinde dirseklerimiz yüzeye sık sık temas edebiliyor. Bu yüzden zaman içerisinde kararıyorlar. Peki dirseklerimizi ve koltuk altımızı doğal yöntemlerle beyazlatabilir miyiz? Sizler için araştırdık...



Dirseklerimizi tahmin ettiğimizden çok daha fazla kullanıyoruz. Bu yüzden zaman içerisinde yüzeyle temas ede ede kararıyorlar. Piyasada bu bölgeleri beyazlatmak için kimyasal içerikli ürünler bulunuyor. Fakat kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız sizlere evde doğal ürünlerle hazırlayacağınız beyazlatma tarifi vereceğiz...

Dirsek ve koltuk altı doğal yöntemlerle nasıl beyazlatılır?

Dirsek ve koltuk altındaki kararmalar için yalnızca domates ve pirinç ununa ihtiyacınız olacak.

Domatesin içeriğinde C vitamini ve likopen vardır. C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını desteklenir. Bu sayede ciltte kolajen üretimi desteklenir ve hücrelerimiz yenilenir. Domates, cildi güneşin zararlı ışınlarından da korur. Cildin doğal dengesini korumasına destek olur ve ona esneklik kazandırarak yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur.

Domates asidik yapıdadır. Bu yüzden ciltte kızarıklık ve yanma gibi olumsuz yan etkiler oluşturabilir.

Pirincin içerisinde ferulik asit isimli bir madde vardır. Bu madde güçlü antioksidan özellikler gösterir. Bu sayede cildin temizlenmesini ve ışıl ışıl parlamasını sağlar, hücrelerin yenilenmesine destek olur. Ayrıca pirinçte yer alan allantoin isimli madde cildi güneşin zararlı ışınları başta olmak üzere kötü dış etkenlerden korur.

Dirsekleri ve koltuk altını beyazlatmak için...

Dirsekleri ve koltuk altını beyazlatmak için bir tane orta boy domatese ve aldığı kadar pirinç ununa ihtiyacınız olacak. Karışımın daha etkili olması için içerisine taze sıkılmış yarım limonu suyunu da ilave edebilirsiniz. Eğer hassas bir cildiniz varsa karışımın cildinizi kurutmasının önüne geçmek için iki çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

Öncelikle domatesi güzel bir şekilde yıkayıp kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Daha sonra içerisine yavaş yavaş pirinç unu ekleyin. Karışım macun kıvamına gelince kullanıma hazır olacaktır. Karışımı hazırladıktan sonra parmaklarınızla beyazlatmak istediğiniz bölgeye güzel bir şekilde uygulayın. Daha sonra yaklaşık yarım saat bekletin. Karışım tamamen katılaşıp kuruyunca ılık suyla durulayın. Haftada iki üç defa güvenle bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.