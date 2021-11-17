DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak?
''1 milyona ev bulmak hayal olacak''
Konut fiyatlarında rekor artış
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
Çetin Doğan'ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!
Kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak?
Timberwolves'a 250 bin dolar ceza
Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?
İşte A Milli Takım'ın play-offlardaki muhtemel rakipleri
2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu?
Bakan müjdeyi verdi! Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
Bulgaristan seçimlerinde Türkler kaç sandalye kazandı?
Günlerdir rekor kıran dolar, güne nasıl başladı?
Kripto yatırımlarında yapılan 5 büyük hata

TIMETURK / GENEL / Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

2 Saat Önce
2021-11-17 08:00:24
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.
Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

PRİM MİKTARLARI DA DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR ŞÖYLE:

619485444e3fe11808c14965

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş