Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Evi olan herkesi ilgilendiriyor

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

PRİM MİKTARLARI DA DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.

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Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.