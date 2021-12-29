Karanfil yağı diş ağrılarını geçiriyor

En hafif ağrılar dahi rahatsızlık hissetmemize neden olabiliyor. Bu yüzden hemen bir ağrı kesici ilaç alıveriyoruz. Ancak ağrı kesici ilaçlar, başta mide olmak üzere birçok organımızı olumsuz etkiliyor. Bunun yerine ağrılarımızı doğal yağlar kullanarak geçirmeyi deneyebiliriz. Peki hangi doğal yağ hangi ağrılara iyi geliyor? Sizler için araştırdık...



Gün içerisinde başımız, midemiz, eklemlerimiz, kaslarımız, belimiz, dişlerimiz ağrıyabiliyor. Ağrımız az da olsa çok da olsa hemen rahatsız oluyor ve ağrı kesici ilaçlara başvuruyoruz. Ancak bu ilaçlar vücudumuzda birçok organa hasar veriyor. Aynı zamanda ağrılar vücudumuzda bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Ağrı kesici ilaçlar o an durumu kurtarsa da asıl problemi çözmüyor. Bu yüzden sık sık tekrar eden ağrılarınız varsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Ağrı kesici hap kullanmanın önüne geçmek aslında çok kolay. Doğal yağlardan yararlanarak ağrılarınıza dur diyebilmeniz mümkün. Ancak ağrıyı kesme özelliği olan yağlar, çok keskin ve cilde doğrudan uygulandığında yakıcı, tahriş edici olabiliyor. Bu yüzden baz (taşıyıcı) özellik gösteren yağlarla birlikte karıştırılarak kullanılmalılar. Baz olarak kullanabileceğiniz yağlar zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı, tatlı badem yağı, fındık yağı, kayısı çekirdeği yağı, jojoba yağıdır.

Diş ağrıları doğal bir şekilde nasıl geçer?

Genellikle ağzımızdaki kötü kokuyu yok etmek için kullandığımız karanfil diş ağrıları için de oldukça etkilidir. Dişiniz ağrıdığında bir parça pamuğa üç damladan fazla olmayacak şekilde karanfil yağı damlatın ve pamuğu ağrıyan dişin etrafına gelecek şekilde ağzınıza koyun. Karanfil yağı, diş etlerini hafifçe şişirebilir. Bu yüzden diş eti iltihaplarında dikkatli kullanılması gerekir. Bir bardak suya üç damla karanfil yağı damlatarak bu suyla günde bir kez gargara yapabilirsiniz. Ayrıca karanfil yağı kekik ve nane yağı gibi eklem ve kas ağrılarında da kullanılabilir.

Sinüzite bağlı olarak oluşan baş ağrıları doğal bir şekilde nasıl geçer?

Okaliptüs yağı, hafif baş ağrıları için kullanılabilir. Ayrıca sinüzit kaynaklı baş ağrılarında buğu şeklinde kullanıldığında da fayda görülür.

Bir litre kaynamış sıcak suyun içerisine beş damla okaliptüs yağını ilave edin. Suyu koyduğunuz leğen veya kaseye doğru gözlerinizi kapatarak eğilin ve başınızı bir havlu yardımıyla örtüp sudan çıkan dumanı derin nefesler şeklinde soluyun. Yaklaşık on beş dakika sonra burnunuz açılacaktır. Okaliptüs yağını dahilen tüketmek oldukça zararlıdır, unutmayın. Okaliptüs yağı ayrıca üşütme ve stres kaynaklı kas ağrılarına da iyi gelmektedir.

Gergin ve huzursuz kaslar doğal bir şekilde nasıl iyileştirilir?

Bir çorba kaşığı baz yağa beş damla portakal yağı katın. Daha sonra sıkıntılı bölgelerinize uygulayın. Bu karışım kaslarınızı rahatlatacak ve gevşetecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.