Karanfil çayıyla saçlarınızı yıkarsanız...

Karanfil güçlü bir enfeksiyon önleyicidir. Bu özelliği sayesinde ağız ve diş sağlığından sindirime kadar vücudumuza birçok yarar sağlar. Peki karanfil çayının yararları nelerdir? Karanfil çayı nasıl yapılır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Karanfil baharatı Syzygium aromaticum adlı ağaçtan elde edilir. İlk kez Moluk adalarında bulunan bu ağaç dört mevsim yeşil kalır ve 10–20 m uzunluğa ulaşabilir.

Karanfil özellikle Asya ülkelerinde çay olarak tüketilir. Alternatif tıpta güçlü bir ağrı kesici olarak kullanılırdı. İçerisinde bulunduğu maddeler sayesinde yararı oldukça fazla olan karanfil çayı mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sisteminde antikor üretimine yardımcı olur. Vücuttaki toksinleri temizler. Bakterileri idrar yoluyla atmayı sağlar. Metobizmayı hızlandırır ve bu sayede sindirimi düzenler.

Karanfil çayı nasıl hazırlanır?

Altı tane karanfili ve bir çubuk tarçını iki su bardağı suyla beraber bir cezvenin içerisine koyun. On beş dakika boyunca cezvenin ağzını kapatarak kaynatın. Ardından beş dakika boyunca demlenmesini sağlayın ve süzüp için.

Karanfil çayının vücuda ne gibi bir faydası var?

Karanfil antibakteriyel etkiye sahiptir. Düzenli tüketilirse mide asidini dengeler. Kramp yaşanmasının önüne geçer. Bulantı ve kusma gibi problemleri ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra reflüye de iyi gelmektedir. Asidi dengelediği için midenin hasar almasının önüne geçer.

Bağırsaklardaki besin artıklarını vücuttan dışarı atar. Kurtçuk oluşmasını önler. Fonksiyonları artırır, kabızlığın önüne geçer.

Vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Bu sayede mide ve bağırsakların yanı sıra vücuttaki diğer organların bilhassa da karaciğer ve akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Toksinleri vücuttan atar, cildin yenilenmesini destekler.

Keskin kokusu ve içerdiği maddeler bakımından karanfil çayı, ruh sağlığına fayda sağlar. Depresyon ve stres gibi hastalıkları önler, uyku problemlerinin önüne geçer.

Bağışıklık sistemi mevsim geçişlerinde artan enfeksiyonlar yüzünden güç kaybeder. Antikor üretimi düştüğü için vücut ısısı da değişime uğrar. Bu yüzden beyne hasar bırakabilir. Fakat karanfil çayı, bağışıklık sistemindeki zayıf hücrelere güç kazandırarak direncinin düşmesinin önüne geçer.

Yemek sonrası karın şişkinliğine ve idrar enfeksiyonlarına iyi gelir.

Soğutulmuş karanfil çayını banyo suyuna ekleyerek saç derisinin yenilenmesini sağlar. Yıpranmış saçlara güç kazandırır. Vücuttaki gözenekleri temizler ve küçültür. Özellikle ter problemi yaşayan insanların her banyoda karanfil kullanması önerilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.