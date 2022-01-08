Cumhurbaşkanı :Erdoğan Türkiye'nin önemli projelerinin açılışını gerçekleştirdi. Önce Konya-Karaman hızlı treni ile hattın açılışını yapan Erdoğan daha sonra TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı :Erdoğan Türkiye'nin önemli projelerinin açılışını gerçekleştirdi. Önce Konya-Karaman hızlı treni ile hattın açılışını yapan Erdoğan daha sonra TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştiriyor.

TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Erdoğan halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: "İstanbul'dan Karaman'a 5 saate gelinebilecek. Konya-Karaman arası 40 dakika olacak. Hız bizim konforumuz olacak. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonraki yıllarda malesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığı."

Karaman TOKİ 736 konut kurası ne zaman?

TOKİ kura sonuçlarına ilişkin TOKİ duyuruları yakından takip edilmelidir. TOKİ kura sonuçlarına https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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