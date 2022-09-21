Karaköy katlı otopark kapalı mı, açık mı? Karaköy katlı otopark neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İstanbul'un Karaköy bölgesinde 46 yıldır faaliyet gösteren katlı otopark bundan böyle bölgede hizmet vermeyecek. Yıkılması kararı verilen katlı otopark 25 Eylül'den itibaren kapatılacak. Bölgeye yolu düşen araç sahipleri 25 Eylül'den itibaren Karaköy katılı otopark binasını kullanamayacak. Aracı ile Karaköy'e gelen vatandaşlar Karaköy katlı otoparkın ne zaman açılacağını merak ediyor.

Karaköy katlı otopark kapalı mı, açık mı? Karaköy katlı otopark neden kapatıldı, ne zaman açılacak? İstanbul'un Karaköy bölgesinde 46 yıldır faaliyet gösteren katlı otopark bundan böyle bölgede hizmet vermeyecek. Yıkılması kararı verilen katlı otopark 25 Eylül'den itibaren kapatılacak. Bölgeye yolu düşen araç sahipleri 25 Eylül'den itibaren Karaköy katılı otopark binasını kullanamayacak. Aracı ile Karaköy'e gelen vatandaşlar Karaköy katlı otoparkın ne zaman açılacağını merak ediyor.

İstanbul'un simge binalarından biri olan ve Karaköy-Eminönü bölgesinin otopark ihtiyacını karşılayan 46 yıllık Karaköy katlı otopark binası artık hizmet vermeyecek. 25 Eylül'den itibaren katlı otoparkın araç girişlerine kapatılacağı açıklandı.

Karaköy katlı otopark kapalı mı, açık mı?

Aracı ile Karaköy'e gelen ve katlı otoparka aracını çekmek isteyenler yaşanan gelişmelerden sonra Karaköy katlı otopark kapalı mı, açık mı? sorularına yanıt arıyor. 46 yıllık katlı otoparkın 25 Eylül Pazar günü itibarıyla araçların park edilmesine izin verilmeyecek. Karaköy katlı otopark 25 Eylül'den sonra kapalı olacak.

Karaköy katlı otopark neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

İstanbul Karaköy'de bulunan Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak binanın altında yer alan işletmelerden de kimi yeni yer arıyor, kimi de taşınma telaşında. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otoparkın, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibarıyla işletmeye kapatılacağı öğrenildi.

Yıkımla birlikte Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmişti. 7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.