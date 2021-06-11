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Karagümrük çetesi nedir? Karagümrük çetesi lideri kim?

Karagümrük çetesi nedir? İstanbul'da ve 4 ilde Karagümrük çetesi olarak adlandırılan suç örgütüne operasyon yapıldı. Peki Karagümrük çetesi lideri kim? Suç örgütü Karagümrük çetesi liderliğinin şu anda ceza evinde bulunan 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin yapıyor.

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11.06.2021 08:15:12
Karagümrük çetesi nedir? Karagümrük çetesi lideri kim?

Karagümrük çetesi kimdir? İstanbul'da ve 4 ilde Karagümrük çetesi olarak adlandırılan suç örgütüne operasyon yapıldı. Peki Karagümrük çetesi lideri kim? Suç örgütü Karagümrük çetesi liderliğinin şu anda ceza evinde bulunan 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin yapıyor.

İstanbul'da Karagümrük Çetesi'ne operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrası Karagümrük Çetesi araştırılmaya başlandı. Peki Karagümrük çetesi kimdir? Karagümrük çetesi lideri kim? 

Karagümrük çetesi nedir?

Kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in lideri olduğu suç örgütüdür. 

Müebbet hapis cezasına çarptırıldılar

Karagümrük Çetesi liderlerine ve 28 kişiye müebbet hapis cezası verilmişti.  Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili açılan davada yargılanan aralarında Nuri ve Vedat Ergin'in de bulunduğu 28 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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