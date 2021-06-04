Karadeniz Ereğli müjdesi ne? Zonguldak Ereğli açıklarında doğalgaz mı bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii açılış töreninde yaptığı açıklamada 'Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir.' dedi. Bu açıklama Zonguldak'ta yaşayanları heyecanlandırdı. Peki Karadeniz Ereğli müjdesi ne? Karadeniz Ereğlisi müjdesi ne zaman açıklanacak? ZonguldakEreğli açıklarında doğalgaz mı bulundu? Zonguldak müjdesi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii açılış töreninde yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir." dedi. Bu açıklama Zonguldak'ta yaşayanları heyecanlandırdı. Peki Karadeniz Ereğli müjdesi ne? Karadeniz Ereğlisi müjdesi ne zaman açıklanacak? Karadeniz Ereğli açıklarında doğalgaz mı bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a ulaştı. Burada Uzun Mehmet Camii'nin açılışına katılan Erdoğan Zonguldaklıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Karadeniz Ereğli müjdesi ne?

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım." dedi. Karadeniz Ereğlisi'nin ilgilendiren müjdenin ne olduğu ilerleyen günlerde belli olacak.

Uzun Mehmet Camii özellikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik'te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa'da dokundu.

Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.