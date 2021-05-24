Karadeniz açıklarında Türkiye'ye yeni müjdeler vermek için sondaj ve sismik çalışmalara devam eden gemilerden iyi haberler gelecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'yeni müjdeler gelebilir' açıklamasından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de benzer bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar da Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi mı bulundu? Karadeniz'de doğal gaz mı keşfedildi? diye araştırmaya başladı. Peki doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz'de doğalgaz rezervi ne kadar?

Karadeniz açıklarında Türkiye'ye yeni müjdeler vermek için sondaj ve sismik çalışmalara devam eden gemilerden iyi haberler gelecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'yeni müjdeler gelebilir' açıklamasından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de benzer bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar da Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi mı bulundu? Karadeniz'de doğal gaz mı keşfedildi? diye araştırmaya başladı. Peki doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz'de doğalgaz rezervi ne kadar?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de ve Akdeniz'de yapılan petrol ve doğalgaz arama çalışmalarınıa ilişkin sevindirecek açıklamalarda bulundu. Dönmez açıklamasında yeni dopal gaz müjdelerinin gelmesinin olası olduğundan bahsetti. Türkiye'nin cari açığına olumlu etkide yansıyacak olan bu gelişmeler Türkiye'yi sevindirdi.

Karadeniz'de yeni doğalgaz mı bulundu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şunları söyledi: "Kanuni gemimizi Filyos'tan uğurlamıştık. Fatih, Amasra 1'de keşif yapmak için gitmişti, o da tamamlanmak üzere. Kanuni, Fatih'in açmış olduğu kuyularda tamamlama işlemlerini yapacak. Sadece kuyu açmakla iş bitmiyor, oradaki kayıtların alınması, analizlerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor."

Karadeniz'de doğal gaz mı keşfedildi?

Karadeniz'de doğal gaz mı keşfedildi soruları uzun süredir sorulyordu. Bakan Dönmez açıklaması ile bu soruya da yanıt vermiş oldu. Bakan Dönmez açıklamasına şöyle devam etti: Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan doğalgaz keşiflerine dair şunları söyledi: "Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye'nin dünyaya bakışı çok farklı olacak."

Gemilerimizin son görev yerleri

Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.