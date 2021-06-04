Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında yaptığı açıklama ile Türkiye'ye yeni doğalgaz keşfi müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu? Keşfedilen doğalgaz kaç para değerinde? gibi soruları sormaya başladılar. Geçtiğimiz yıl bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz değerinin 65-70 milyar dolar arasında olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında yaptığı açıklama ile Türkiye'ye yeni doğalgaz keşfi müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu? Keşfedilen doğalgaz kaç para değerinde? gibi soruları sormaya başladılar. Geçtiğimiz yıl bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz değerinin 65-70 milyar dolar arasında olduğu açıklanmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlarken Türkiye'nin gaz ve petrol arama çalışamlarına da değindi. Erdoğan tüm Türkiye'yi sevindirecek bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Müjde saat 15.00'te açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Türkiye Karadeniz'de doğalgaz mı buldu?

Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye Karadeniz'de yeni bir doğalfgaz rezervi keşfetti. Rezervin Amasra-1 kuyusu ile keşfedildiği iddia edildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji keşfine ilişkin olarak açıklamasına saatler kala sosyal medya platformu Twitter'dan heyecan yaratan video paylaştı. Kum saati ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, açıklama saati olarak 18:00'ı işaret etti. Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülüyor. Videoda bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor. Bakan Dönmez dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı.

Kanuni Türkali-2 kuyusunda test yapıyor

Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

Fatih, Türkali-3'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.

Bulunan gaz nasıl taşınacak?

Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200 kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin standartlarına uygun hale getirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.