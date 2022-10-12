Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu? Karadeniz'de yeni doğalgaz mı keşfedildi? Doğalgaz rezervi arttı mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Karadeniz doğalgaz rezervine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın 24 TV'de katıldığı canlı yayında 'Karadeniz'de muhtemelen kapasite artırımı olacak. Yani rezerv yukarıya doğru güncellenecek.' dedi. İbrahim Kalın'ın açıklamalarından sonra Karadeniz'de yeni doğalgaz mı bulundu? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar geldi. Kalın Türkiye'nin merakla beklediği doğalgaz çalışmalarında dair de açıklamalarda bulundu. Kalın Akdeniz'de de doğalgaz çalışmalarına devam edildiğini belirterek, Karadeniz'de de yeni rezerv müjdesi verdi. İbrahim Kalın açıklamasında "Karadeniz'de muhtemelen kapasite arttırımı olacak. Yani rezerv yukarıya doğru güncellenecek." dedi. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu? Karadeniz'de yeni doğalgaz mı keşfedildi? Doğalgaz rezervi arttı mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kalın Türkiye için stratejik bir öneme sahip doğalgaz arama çalışmalarında son detayları da anlattı.

Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu?

Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Kalın bir müjde verdi. Kalın açıklamasında şunları söyledi: "Aynı savunma sanayinde olduğu gibi bu gözden kaçıyor bazen ama bizim şu anda iki arama-tarama, 5 sondaj gemimiz var. Bu muazzam bir şey. Bu kapasite o kadar yükseltildi ki, bunu zaten bugüne kadar yapılmamış olması çok büyük bir eksiklik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkesiniz ama sizin bir arama tarama filomuz yok. Ama hamdolsun şu anda var. Zaten Karadeniz'de bulundu, arkası gelecek. Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak. Yani ibreyi yukarıya doğru güncelleyecekler inşallah. Akdenizde de aramaya devam edeceğiz. Eninde sonunda inşallah bir şekilde o güzel günleri neticede göreceğiz. Bunu aramadan yapamayız. Aramaya devam edeceğiz."

Karadeniz'de yeni doğalgaz mı keşfedildi?

Karadeniz'de yeni doğalgaz sahası keşfi için çalışmalar Türk gemileri tarafından yapılıyor. İbrahim Kalım açıklamasında "Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak." dedi. .