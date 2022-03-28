Karadeniz'de balık avı yasak mı? Marmara ve İstanbul Boğazı'nda balık avlamak yasaklandı mı? İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarında mayın bulunması vatandaşları endişelendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarına döşenen mayınların İstanbul'a kadar gelebileceği günler öncesinden iddia edilmişti. Mayınların Karadeniz açıklarında ortaya çıkması balıkçıları da etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de balık avına sınırlama getirildi. Marmara'da olta balıkçılığı yasak mı?

Karadeniz'de balık avı yasak mı? Marmara ve İstanbul Boğazı'nda balık avlamak yasaklandı mı? İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarında mayın bulunması vatandaşları endişelendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarına döşenen mayınların İstanbul'a kadar gelebileceği günler öncesinden iddia edilmişti. Mayınların Karadeniz açıklarında ortaya çıkması balıkçıları da etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz'de balık avına sınırlama getirildi.

İstanbul Boğazı açıklarında bulunan deniz mayını endişelere neden oldu. Öğle saatlerinde İstanbul Boğazı girişinde denizciler tarafından su üzerinde bulunan mayınlar nedeniyle balıkçılık faaliyetleri de yeniden düzenlendi.

Karadeniz'de balık avı yasak mı?

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yaşanan Mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında Balık tutmak yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

Marmara ve İstanbul Boğazı'nda balık avlamak yasaklandı mı?

Marmara ve İstanbul Boğazı'nda olta balıkçılıüğının yasaklandığına dair herhangi bir duyuru gelmedi. Balık avı yasağı Karadeniz açıkları için geçerli.

Mayın imha edildi

İstanbul Boğazı'nda Mayın paniği yaşandı. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sabah saat 09.30 saatlerinde sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın üzerine harekete geçildi. Bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) yönlendirildi. İstanbul Boğazı alarm nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan ilk açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

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