Son zamanlarda karaciğer sağlığı açısından en çok araştırılan konular arasında karaciğer detoksu gelmekte. Karaciğer detoksu nedir?Karaciğer detoksunun faydaları neler? Bu konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar haberimizde…

KARACİĞER DETOKSU NASIL YAPILIR?

Karaciğer detoksu nedir, nasıl yapılır?Vücudumuzun en önemli organlarından birisi olan karaciğerin daha rahat çalışması, bağışıklık ve sindirim sistemini düzenlemesine fayda sağlayan bir beslenme programıdır. Bu detoks ile karaciğerlerinizin temizlenmesine, vücuttaki toksinlerden uzaklaştırılmasına sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu karaciğer detoks diyeti genellikle sebzeler, meyveler ve doğal sıkma meyve suyu içermektedir. Sizlerde karaciğer sağlığını korumak adına karaciğer detoksu tüketebilir.

Karaciğer detoksu

Malzemeler:

Zencefil

Zerdeçal

Bal

Tarçın

Karabiber

Hindistan cevizi sütü

Sıcak içme suyu

Hazırlanışı:

Karaciğer temizliği için yapılan detoks şu şekildedir; Öncelikle malzemelerinizi hazır hale getiriniz. Daha sonra sıcak suya zencefil ve zerdeçalı ilave edin. Ardından 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın. Bu karışımın içine ayrıca tarçın, karabiber ve bal ilave edebilirsiniz. Daha sonra 5 dakika daha dinlenmeye bırakınız. Son olarak da bu karışım içine Hindistan cevizi sütü de ilave ederek karışımı tamamlayın ve süzüp tüketebilirsiniz. Bu karışımı her sabah kahvaltısında içiniz.

Limon-maydanoz kürü tarifi;

Malzemeler:

Limon

Maydanoz

1 bardak su

Hazırlanışı:

Maydanozları saplarıyla birlikte blenderdan geçiriniz. Ardından bir bardak suyun içine ekleyerek üzerine limonun suyu sıkın. Bu işlemin ardından tekrar blenderdangeçirerek bardağınıza aktarınız. Bu detoksu 15 gün boyunca he sabah kahvaltısından önce tüketiniz.

KARACİĞER DETOKSU FAYDALARI