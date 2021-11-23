Karabiber yağını vücudunuza sürerseniz...

Karabiber herkesin mutfağında bulunan temel baharatlardandır. Hemen hemen her yemeğin içine girer ve lezzet katar. Peki onun faydalarını ve kullanım alanlarını biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim...



Karabiber, çiçekli bitkilerden Piperaceae ailesine ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilir. Beyazbiber, yeşilbiber gibi çeşitleri de olan karabiberin kökeni Hindistan'dır. Fakat bu baharat tüm sıcak iklimlerde yetiştirilebilir.

Karabibere dair bilinmeyenler

Karabiber doğal bir antihistaminiktir. Yani, burnunuz tıkandığında karabiber sayesinde onu açabilirsiniz. Bunun için bir litre kaynar suyun içerisine birkaç damla karabiber yağı damlatmanız ve bu karışımı buğu olarak kullanmanız yeterli olacaktır. Bu yöntem sayesinde burun tıkanıklığınız hafifleyecektir.

Karabiber öksürüğe de iyi gelir. Öksürükten kurtulmak için bir dilim limonun üzerine bol miktarda karabiber korun ve bu limon dilimini emerek tüketin.

Sıcak bir bardak çayın içerisine bal ve karabiber eklerseniz balgamınız sökülecektir.

Koyu renkli çamaşırlar zaman içerisinde yıkanmaktan solar ve ilk günkü rengini kaybeder. Fakat çamaşırlarınızı yıkamadan önce çamaşır makinesinin kazan kısmına bir çay kaşığı karabiber koyarsanız çamaşırların renkleri ilk günkü gibi taze ve parlak kalacaktır.

Karabiber vücut ısısını doğal olarak artırır. Kaslarınızın olduğu bölgeye karabiber yağını masaj yaparak uygularsanız, o bölgenin ısısı yükselecek ve kan dolaşımınız hızlanacaktır. Bu da kas ağrılarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Karabiber mide asidini artırır. Bu sayede yediğiniz yemeklerin hazmedilmesini kolaylaştırır. Ayrıca bu özelliği sayesinde gut gibi sindirim sistemi hastalıklarından vücudunuzu korumaya yardımcı olur.

Karabiber kanın pıhtılaşmasını sağlar ve antibakteriyel özelliktedir. Bu özellikleri sayesinde yaralanma ve kesiklerde ilk yardım olarak uygulanabilir.

Karabiber antioksidan özelliktedir. Bu özelliği sayesinde cilt temizleyicisi olarak kullanılabilir. Ayrıca, cildinizde ısıyı artırıp kan dolaşımını hızlandıracaktır. Yumuşak kıllı bir fırçayı karabiber yağına batırıp yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Bu uygulama sayesinde siyah nokta ve aknelerinizden doğal bir yöntemle ve kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Yapılan araştırmaların sonucu gösteriyor ki karabiber yağı koklayan sigara tiryakileri boğazlarında hissettikleri yanma hissinden dolayı sigara içmek istemiyor. Yani karabiber yağı sigarayı bırakma konusunda yardımcı görevi görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.