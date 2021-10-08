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TIMETURK / GENEL / Kara turp cilt sağlığı için çok önemli

Kara turp cilt sağlığı için çok önemli

Dünyanın en sağlıklı besinleri içerisinde yer alan kara turp içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Bilhassa grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklara şifa olan kara turbu havaların git gide soğuduğu şu günlerde tüketmemiz çok önemli. Peki kara turbun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin bu siyah kök sebzeye daha yakından bakalım...

1 Saat Önce
2021-10-08 15:28:21
Kara turp cilt sağlığı için çok önemli


Kara turp Brassicaceae familyasındandır. Kök sebzedir. Siyah İspanyol turp veya Erfurter turp olarak da bilinir. Siyah bir tene ve beyaz bir ete sahiptir. Uzun ve yuvarlak şekillerde olur.

Kara turp da kırmızı turp gibi çok faydalı bir kök sebzedir. Vücudumuzu hastalıklardan koruyan kara turp cilt sağlığımız için de çok faydalıdır.

Kara turbun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Soğuk algınlığı ve öksürük

Kara turp soğuk algınlığı ve buna bağlı yaşanan kuru öksürük tedavisinde çok başarılıdır. Peki soğuk algınlığı ve öksürükte kara turp nasıl kullanılır? Hemen cevabını verelim... Kara turbun suyunu katı meyve sıkacağında sıktıktan sonra içerisinde biraz şeker ekleyip bekletin. Sabahları kahvaltıda bu suyu meyve suyu olarak tüketirseniz solunum sisteminiz enfeksiyonlardan kurtulacaktır.

Böbrek taşı ve safra taşı

Kara turp safrada ve böbrekle oluşan taşlara karşı doğal bir ilaçtır. Ayrıca bu taşlar yüzünden yaşanan ağrıları da azaltır, idrarı artırarak taşların vücuttan daha hızlı ve kolay atılmasını sağlar.

Tiroid hormonları

Kara turp tiroid hormonlarındaki düzensizlikler konusunda da oldukça başarılıdır. Tiroid hormonlarındaki dengesizlikler kişiyi ilaç kullanmak zorunda bırakabilir. Raphanin maddesi turpta bolca bulunur. Bu madde tirod hormonu salgılanmasını ve üretilmesini düzenler. Dolayısıyla düzenli tüketeceğiniz kara turp tiroid hormonlarınızın düzelmesini sağlayacaktır.

Sindirim sistemi

Kara turp mideden toksinleri dışarı atar. Midenin pH düzeyini korur. Zengin lif içeriğiyle sindirim sistemine katkıda bulunur. Ayrıca safra fonksiyonlarını geliştirerek sindirim sistemini hızlandırır.

Cilt lekeleri

Kara turp antioksidandan zengindir. Aynı zamanda C vitamini içeriğiyle de cildimizin erken yaşlanmasını önler. Bu nedenle düzenli olarak tüketilen kara turp cildinizi gençleştirecek, kusurlarını düzeltecek ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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