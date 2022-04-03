Kara Tahta reyting sonuçları nasıl?

Geçtiğimiz günlerde TRT 1'de başlayan Kara Tahta dizisi bu hafta ilk bölümü ile yayınlandı. Kara Tahta dizisi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alırken dizinin ilk bölüm reytinglerinin nasıl şekillendiği merak ediliyor. Peki Kara Tahta reytinglerde kaçıncı oldu?

Çarşamba akşamları TRT'nin yeni dizisi Kara Tahta oldu. Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in yer aldığı Kara Tahta dizisi ilk bölümü ile seyircisiylr buluştu. Peki Kara Tahta dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Kara Tahta dizisi reyting sonuçları merak edildi.

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç ve Miray Daner'in yanı sıra Cengiz Bozkurt, Selen Uçer ve Çiçek Dilligil gibi isimler de yer alıyor.

Kara Tahta dizisinde lise yıllarında zorbalığa maruz kalan Atla yıllar sonra okuluna Öğretmen olarak atanır.

Total Listesine göre

Sadakatsiz'in yeni yayınlanan Kara Tahta dizisini geçtiğini görüyoruz. Sadakatsiz Total sırasında 3.sırayı almış durumda.

Burada yeni dizi Kara Tahta ilk 10 içerisine girememiş durumda. Ama devam ettiğimiz zaman dizinin Total sırasında 14.sırada yer aldığını görüyoruz. İlk 10 arasına girememiş olsa da hemen arkasından geldiği gözükmekte.

AB Listesine Göre

AB listesinde ise dizinin yerinin biraz daha iyi olduğu anlaşılıyor. AB listesinde Kara Tahta 5.sırada yer bulmuş. Fakat burada yine Sadakatsiz yapımının önde olduğunu da ekleyelim. 2.sırada yer almış.

ABC Listesine Göre

Son listemiz ABC listesi olacak. Yine burada da yeni dizinin iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Değerlendirmeye göre dizi 6.sırada. Rakip Sadakatsiz dizisi de burada 3.sırada yer almış.

Kara Tahta reytingleri ilk bölüm için bu şekilde geldi. İlk bölüm için iyi sayılacak bir başlangıç yaptığını söylemek lazım. Zira Çarşamba gününün rakipleri de çok iddialı. Oğlum, Sadakatsiz gibi diziler var. .