Kara Tahta Irmak kimdir, nerelidir? Miray Daner oynadığı dizi ve filmler neler?
Kara Tahta Irmak kimdir? Miray Daner kaç kilo? Miray Daner boyu kaç? Miray Daner oynağı dizi ve filmler neler? Son zamanlarda TRT yapımı Kara Tahta ve Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizilerinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile gündemde yer alan genç oyuncu Miray Daner en çok merak edilenler arasında yer aldı. Genç ve güzel oyuncu Miray Daner hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…
2022-07-31 14:37:53
Miray Daner Kimdir?
Miray Daner kim? Yetenekli oyuncu Miray Naz Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca" karakterine can verdi. Genç oyuncu "Dersimiz Atatürk" filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Duygu karakteri ile yaşadı. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında Kara Tahta dizisinde Irmak rolü ile izleyicileri ekrana kilitledi.
Miray Daner Aslen Nereli?
Miray aslen nereli? Genç ve güzel oyuncu Miray Daner aslen Giresunludur. Oyuncu Miray Daner ‘in 'İpek Nur' adında ablası vardır.Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzenidir.Merhum oyuncu İlhan Daner ‘in yeğenidir. Yetenekli oyuncu Miray Daner Güzel sanatlar lisesinde müzik bölümünden mezun oldu. Miray Daner boyu kaç? Miray Daner, 166 cm boyunda ve 55 kilo ağılığındadır.
Miray Daner Oynadığı Dizi Ve Filmler Neler?
- Kara Tahta (Irmak)
- Arkadaşım Max(Melda)
- Hürkuş:Göklerdeki Kahraman (Selin)
- Çınar Ağacı (Pelin)
- Kuş Uçuşu. 2021(Aslı Tuna)
- Hayat
- Saygı 2020.
- Dersimiz Atatürk (Genç Sabiha Gökçen)
- Bir Litre Gözyaşı 2018- 2019. (Cihan Yürekli)
- Vatanım Sensin. 2016. (Hilal)
- 2013.
- (Gonca)
- Zil Çalınca (Duygu)
- Bez Bebek
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