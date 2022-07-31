Kara Tahta Irmak kimdir, nerelidir? Miray Daner oynadığı dizi ve filmler neler?

Kara Tahta Irmak kimdir? Miray Daner kaç kilo? Miray Daner boyu kaç? Miray Daner oynağı dizi ve filmler neler? Son zamanlarda TRT yapımı Kara Tahta ve Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizilerinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile gündemde yer alan genç oyuncu Miray Daner en çok merak edilenler arasında yer aldı. Genç ve güzel oyuncu Miray Daner hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…