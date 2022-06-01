'Kara Tahta' dizisi final tarihi belli oldu mu?

Büyük beklentilerle yola çıkan TRT 1 kanalının Kara Tahta dizisi için son karar geldi. İzleyicilerin ilgisini çekemeyen dizi için son kararın verildiği öğrenildi.

Üs Yapım'ın yapımcılığını, Ender Mıhlar'ın yönetmenliğini, senaryosunu Erkan Birgören'in üstlendiği ve başrollerinde Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin paylaştığı Kara Tahta dizisinde reytinglerde gerilerde kalması hasebiyle final kararı alındı.

15 Haziran'da yayınlanacak olan 10. bölümü ile ekranlara veda edecek olan dizi, bu hafta 8. bölümüyle ekrana gelecek ancak sonuçların nihai kararı değiştirmesi beklenmiyor... .