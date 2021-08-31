DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'
AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme
Bitcoin boğaları için iyi haber
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi
Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
Spekülatör Soros'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar
ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu
Üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?
Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı
Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
AB'de lobi harcamalarının zirvesinde teknoloji şirketleri var
Kastamonulu Bisikletçi, Selden Zarar Gören Bisikletleri Ücretsiz Tamir Ediyor

TIMETURK / GENEL / Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı

Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi olan Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alarak mezun oldu. Okulu 5'inci olarak bitiren Teğmen Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı oldu.

2 Saat Önce
2021-08-31 12:01:36
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından, Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olarak eğitimine başlamıştı.

resized_9a7c4-6c20d73dresized_984ffbcd26f5829076482

5'İNCİ OLARAK BİTİRDİ

Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'yle Öztürk, Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun oldu.

resized_54c4a-148efe7fmuberra_6020

DİPLOMASI YAŞAR GÜLER'DEN

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı. İsminin anons edilmesinin ardından sahneden inen Güler, Teğmen Öztürk'e diplomasını takdim etti.

resized_ed3f6-3500739bmuberra_4432

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmıştı. İsteyen kadın subaylar ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açılmıştı. Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor.

resized_13a49-c1a9149fresized_d6ba47b8ab4fdrumeysasenaozdemir

Rümeysa Sena Özdemir

Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz isimli bir öğrenci de başörtülü olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA, Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş