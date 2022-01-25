Kar yağışları devam ederken İmamoğlu balıkçıya gitti iddiası | Sosyal medyada İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddiası gündem oldu. İstanbul'da bir süredir devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da ana yollarda yolda kalan araçların görüntüsü basında oldukça fazla yer bulmuştu. İstanbul'da kar çilesi devam ederken sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddiası tartışılmaya başlandı. Dr.Betül Sayan Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir.' dedi.

Kar yağışları devam ederken İmamoğlu balıkçıya gitti iddiası | Sosyal medyada İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddiası gündem oldu. İstanbul'da bir süredir devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da ana yollarda yolda kalan araçların görüntüsü basında oldukça fazla yer bulmuştu. İstanbul'da kar çilesi devam ederken sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddiası tartışılmaya başlandı. Dr.Betül Sayan Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir." dedi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Son olarak İstanbul'da trafiği rahatlatmak adına bir takım önlemler alındı. Trakya'dan İstanbul'a ve Anadolu'dan İstanbul'a araçla girişler yasaklandı ve özel araçla trafiğe çıkmak belli saatler arasında yasaklandı. İstanbul'da kar çilesi devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışları devam ederken Sarıyer'de balıkçıya yemek yemeye gittiği iddia edildi.

Murat Ongun'nda iddialara yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ongun "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar “trol” ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" dedi.

İmamoğlu'ndan İstanbul'daki son durum açıklaması

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: ''Kar kalınlığının 80 santimi bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgeler de 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı. 7 bin 421 personel ve bin 582 iş makinesiyle sahadayız. 54 bin ton tuz, 21 ton solüsyon kullandık. Bugün de akşam itibariyle beklenen 18.00'den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan uyarılara, açıklamalara vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. En yoğun kar alan bölgemiz Arnavutköy. İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil şurası bize ait değil demeden katkı sunmaya sıkıntıyı en az indirme çabası sürdürülmüştür. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır."

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