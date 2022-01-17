Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak? Okullar tatil mi?

Başta Doğu Bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok yerinde devam etmekte olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok ilde kar tatili ile ilgili açıklama yapmak için valiliklerden açıklama bekleyen veliler 'okullar kapanacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte pazartesi günü okulların tatil olduğu iller.

Metoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için uyarıda bulundu. Başta Doğu Bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok yerinde devam etmekte olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi Okulların Tatil Olduğu İller nelerdir.

Kastomonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağıl, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde pazartesi günü eğtime 1 gün ara verildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi.

Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sinop

Sinop'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Karabük

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

Rize

Rize'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Bolu

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

Van

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir.

Samsun

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Asarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, “İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Giresun

Giresun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Giresun merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bunun dışında Giresun merkezde ve Bulancak Yalıköy Şehit Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu'nda eğitime devam edilecektir” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.