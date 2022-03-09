Kar İstanbul’a yeniden geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Mart ayına girdikten sonra güneşli havalar beklerken birçok ilde soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da oturan kişiler İstanbul’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan acıkamaya göre, İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. MGM'nin haftalık tahminlerine gör, İstanbul'da kar yağışının dört gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul'da kar ne zaman etkili olacak?

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da dört gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen kar yağışının bugün öğleden sonra sulu kar olarak başlaması bekleniyor. MGM'nin haftalık tahminlerine göre kar yağışının dört gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. .