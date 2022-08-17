Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

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Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm ne demek? Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik siste olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik sistem olarak değerlendirildiğinde kapitalizm, dört üretim faktöründen üçüne göre biçim alabilmekte. Buna göre dört üretim faktörü; emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim gücü olarak sayılır. Bunların üretimden aldıkları paylar da sırasıyla; ücret, faiz, rant ve kâr olarak belirlenmektedir.

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

​​​​​​Kapitalizm nasıl ortaya çıktı? Kapitalizme 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi'nin olması ile birlikte Kapitalizm tüm Avrupa'ya yayılır. Bununla birlikte ilk başlarda esnaflar ve tüccarlar arasında başlayan bu sistem sonrasında büyük şirketlere yayılır. Böylelikle kapitalizm 16. ve 19. yüzyıl arasında daha da kurumsallaşır.

Kapitalizm Özellikleri Neler?