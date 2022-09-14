Kapadokya'da ne oluyor? Kapadokya'da iş makineleri ne yapıyor? Kapadokya'da peri bacaları yıkılıyor mu? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Kapadokya'da iş makinelerinin çalışmasına sert tepki gösterdi. Öztunç'un paylaşımının ardından Tarkan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ' Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı.' dedi. Kapadokya gündemde tazeliğini korurken vatandaşlar da Kapadokya'da ne oluyor? Kapadokya olayı nedir? sorusuna yanıt arıyor?

Kapadokya'da ne oluyor? Kapadokya'da iş makineleri ne yapıyor? Kapadokya'da peri bacaları yıkılıyor mu? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Kapadokya'da iş makinelerinin çalışmasına sert tepki gösterdi. Öztunç'un paylaşımının ardından Tarkan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak " Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı." dedi. Kapadokya gündemde tazeliğini korurken vatandaşlar da Kapadokya'da ne oluyor? Kapadokya olayı nedir? sorusuna yanıt arıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Kapadokya'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bir video yayınlayarak ""UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peribacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir." dedi. Bu paylaşımın ardından ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı." dedi.

Kapadokya'da ne oluyor?

Tarkan sosyal medya hesabından Kapadokya ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı ve bir çağrıda bulundu. Tarkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı. #Kapadokya #KapadokyayaDokunma" dedi.

Kapadokya'da iş makineleri ne yapıyor?

Kapadokya'da yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede iş makinelerinin olduğu iddia ediliyor. Kapadokya'da, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında yapımı devam eden yol tepkilere neden oluyor. Günlük 200 ile 300 turist otobüsünün kullanacağı Göreme'den Ortahisar'a uzanan yol güzergâhı içinde kiliseler, peri bacaları ve kaya oluşumları bulunuyor.

Kapadokya hakkında

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir.