Son dakika: Kapadokya balon kazası olayı | Kaç ölü ve yaralı var? Kaç kişi öldü? Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Kapadokya'da balon kazası yaşandı. Kazada 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin İspanya uyruklu olduğu öğrenildi.

Kapadokya balon kazası olayı | Kaç ölü ve yaralı var? Kaç kişi öldü? Kapadokya'dan acı haber geldi. Kapadokya'da balon sert şekilde yere çakıldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Kapadokya balon kazası kaç ölü ve yaralı var?

Kapadokya Kavak beldesi Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden meydana gelen korkunç balon kazasında ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Özel bir şirkete ait Balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Yere çakılan balondaki 2 İspanyol turist hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilik açıkladı

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25'te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Balon nedir?

Balon, ısıtılmış hava ya da havadan hafif bir gazla (helyum, hidrojen vs.) doldurulan, atmosferde uçabilen, genellikle sepetli hava taşıtı. İnsanoğlu ilk olarak uçurtma ile insan ve yük taşımaya çalışmıştır ancak balon ilk kullanışlı hava taşıtıdır.

Balonun havada yükselmesi, sudaki cismin yüzmesiyle aynı ilke olan boyansi (batmazlık) prensibine dayanır. Bir balon, hacmini kapladığı havanın ağırlığı kendi ağırlığına eşit oluncaya kadar yükselir. Yükseklik arttığında havanın yoğunluğu azaldığından ağırlık dengelenir ve balon daha yükseğe çıkamaz. Eğer daha yükseğe çıkmak isteniyorsa ağırlığın azaltılması, alçalmak isteniyorsa da balonun içindeki havanın azaltılması gerekir