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TIMETURK / GENEL / Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?

Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?

FOX TV'de ekrana gelen Kanunsuz Topraklar dizisi Çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in paylaştığı diziye hayranlarını üzen bir haber geldi. Dizinin final yapacağı iddia edildi.

3 Saat Önce
2022-02-09 15:23:41
Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi 1939 senesinde yaşananları konu alıyor. 1939 yılında Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey'in kızı Gülfem'in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkının anlatıldığı diziden final haberi geldi. Peki Kanunsuz Topraklar final mi olacak?

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ OLACAK?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan ve Serhan Şahin'in yürüttüğü ve senaryosunu ise Can Sinan'ın yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi 16. bölümde final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Sevilen dizi 16. yeni bölümü ile 9 Şubat akşamı FOX'da dizi takipçilerinin karşısına çıkacak. Dizi 16. bölümde final olmuş olacak. Final kararının sebebi merak edilirken, reytingler sebebiyle bu kararın alındığı öne sürüldü. .

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