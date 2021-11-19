Kantaron yağıyla cildinizi beyazlatabilirsiniz

Güneş lekeleri, yanıklar, göz çevresindeki kararmalar, koltuk altı ve dirseklerin renginin koyulaşması gibi sorunlardan muzdaripseniz size doğal bir yöntem tavsiye edeceğiz. Kantaron yağı kullanarak cildinizi beyazlatabilir ve cilt lekelerinizden kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? Detaylar haberimizde...



Sarı kantaron, kılıç otu, mayasıl otu ve koyunkıran gibi isimlerle de tanınır. Sarı kantarongiller ailesinden bir bitkidir. Dünyanın birçok yerinde bulunur.

Sarı kantarondan hazırlanan yağ cildimize birçok fayda sağlar. Bu faydalardan biri de cildi beyazlatmadır. Peki nasıl?

Kantaron yağı kullanarak cilt nasıl beyazlatılır?

Kantaron yağı sayesinde cildinizi beyazlatabilirsiniz. Kantaron yağını kendiniz hazırlamak istiyorsanız kantaron bitkisinin çiçeklerini ayıklamalı ve duru suyla yıkayarak güzelce kirden arındırarak kurulamalısınız. Daha sonra hava almayacak cam bir kavanozun içerisine kantaron çiçeklerini yerleştirmeli ve üzerini geçecek kadar zeytinyağı koymalısınız. Bu şekilde kantaron çiçekleri yaklaşık elli gün beklemelidir. Bu süre içinde her gün en az bir defa kavanozu çalkalamanız gerekir. Rengi koyulaşmaya başlayan kantaron yağını elli günün sonunda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Evde hazırladığınız ya da hazır olarak aktarlardan temin ettiğiniz kantaron yağını cilt beyazlatmak için kullanacaksanız öncelikle cildinizde uygulayacağınız bölgeyi güzelce yıkamalı ve durulamalısınız. Daha sonra pamuk yardımıyla cildinize kantaron yağını sürebilirsiniz. Uygulama esnasında cildinizi hafifçe ovarsanız yağ her yere güzelce yayılacaktır. Bu uygulamayı her akşam yatmadan önce temiz cilde yapın ve durulamadan yatın. Sabah uyanınca ılık suyla cildinizi durulayın. Düzenli olarak yaparsanız yaklaşık otuz gün sonra cilt renginizin açılmaya başladığını, cilt lekelerinin ve siyah noktaların yok olmaya başladığını görebilirsiniz.

Kantaron yağı kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Eğer alerjik bir cilt yapınız varsa, herhangi bir bitkiye karşı alerjiniz bulunuyorsa ve daha önce kantaron yağını hiç cildinize sürmediyseniz öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanızı ve onun önerilerileri doğrultusunda hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca kantaron yağını ilk defa sürecekseniz ilk olarak kolunuzun iç kısmına 1-2 damla kantaron yağı damlatın ve bir gün bekleyin. Bu süre içinde kızarıklık ya da kaşıntı olmazsa kantaron yağını kullanabilirsiniz fakat bir rahatsızlık oluşursa kantaron yağı ile cilt beyazlatma yöntemini uygulamanız doğru olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.