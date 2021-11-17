Kansızlık yaşıyorsanız bunları tüketin

Kansızlık (anemi) vücudu çok fazla etkileyen bir durumdur. Özellikle soğuk kış aylarında bu soruna sahip insanlar çok zorlanır, bir türlü ısınamaz ve sürekli üşür. Kansızlıktan doğru bir şekilde beslenerek kurtulmak mümkündür. Peki hangi besinler vücutta kan oluşumuna yardımcı olur? Sizler için derledik...



Kanda bulunan hemoglobin proteinin normal seviyenin altına düşmesi veya alyuvarların sayısının azalması durumu kansızlık (anemi) olarak adlandırılır. Aneminin birçok tipi bulunmaktadır: Sonradan ortaya çıkabileceği gibi doğumsal da olabilmektedir.

Kansızlıktan kurtaran besinler hangileri?

Kuru üzüm - Kansızlık (anemi) probleminin en temel nedenlerinden biri vücutta kan üretimine yardımcı olacak kadar demir mineralinin bulunmamasıdır. Bu yüzden demir bakımından zengin yiyecekler tüketmek gerekiyor. Demirden zengin besinlerin en başında kuru üzüm geliyor. Koyu renkli üzümlerin kurutulmuş hallerini tüketerek kansızlıktan kurtulabilirsiniz. Günde 1 avuç kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte tüketebilir, vücudunuzdaki demir miktarını artırıp kan üretiminize destek sağlayabilir, aynı zamanda metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz.

Pekmez - Pekmez, vücudun kan üretmesi konusunda destekleyici besinlerdendir. Pekmez tam bir demir deposudur. Günde bir çorba kaşığı pekmez tüketirseniz olumlu etkilerini kısa sürede fark edeceksiniz.

Ciğer - Ciğer protein bakımından zengin olduğunu bildiğimiz birçok hayvansal üründen biridir. Demir ve B vitamini bakımından da oldukça zengin olan ciğer kansızlık sorununun ilk sıralarda gösterilen çözüm yollarındandır.

Böbrek - Tıpkı ciğer gibi böbrek de insan sağlığı açısından çok önemli bir besindir. Demir, B vitamini, bakır gibi faydalı maddeler bakımından zengin olan böbreğe beslenme düzeninizde daha sık yer vermelisiniz.

Yeşil yapraklı sebzeler - Ispanak, pancar yaprağı, maydanoz, karalahana, pazı gibi koyu yeşil renkli yapraklara sahip bitkiler vücudumuza çok faydalıdır. Vücutta kansızlık problemine de iyi gelirler. Çünkü bu sebzeler demir bakımından oldukça zengindir. Fakat bu besinlerden en fazla faydayı onları pişirmeden ya da az pişirerek tükettiğinizde alabilirsiniz.

Domates - Domates de demir bakımından zengin bir besindir. Taze bir şekilde suyunu sıkar ve bir su bardağı içerseniz günlük demir ihtiyacınızın %30'unu karşılamış olursunuz.

Isırgan otu - Aktardan temiz edeceğiniz kurutulmuş ısırgan otlarını on dakika boyunca kaynatıp kenara aldığınız suyun içinde demleyin. Bir süre ılımasını bekleyin ve daha sonra afiyetle tüketin.

Baklagiller - Bilhassa barbunya başta olmak üzere mercimek, kuru fasulye gibi baklagilleri bol bol tüketerek günlük demir ihtiyacınızın bir kısmını karşılayabilirsiniz. Bu sayede kansızlık probleminden kurtulabilirsiniz.

Karahindiba - Karahindiba A, B, C ve D vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller de içerir. Günde bir fincan karahindiba çayı içerseniz kansızlıktan kurtulabilirsiniz.

Bitter çikolata - Gerçek bir bitter çikolatanın içinde bolca çinko ve demir minerali bulunur. Günde 1-2 kare bitter çikolata tüketerek kansızlığın üstesinden gelebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.