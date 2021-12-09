Kanseri önleyen en etkili meyve elma!

Elma, gülgiller ailesinden bir meyve türüdür. Eski Türkçede 'alma' adıyla bilinen elma, adını rengi olan 'al'dan almıştır. Elmanın ilk defa Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sizler için elmanın vücudumuza faydalarını araştırdık...



Sarısı, yeşili, kırmızısı... Elmanın her çeşidi çok sevilerek tüketiliyor. Bu güzide meyve gülgiller ailesindendir. Eski Türkçede "alma" adıyla bilinir. Adını rengi olan "al"dan almıştır. Elmanın ilk kez Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Elmanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Spor öncesinde elma tüketilirse içerdiği vitaminler sayesinde vücuda enerji sağlar. Spordan sonra tüketildiğinde ise yüksek orandaki su içeriğiyle organizmanın ihtiyacı olan suyu tamamlar ve toksinlerin vücuttan atılmasını daha kolay hale getirir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki elma düzenli olarak tüketilirse, alzheimer gibi beynin işlevini etkileyen hastalıkların görülme riski düşer.

Yaklaşık olarak bin beş yüz insanın katıldığı Utrecht Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonucunda, elma yiyen insanlarda (özellikle de hamilelik döneminde düzenli olarak elma tüketen kadınların çocuklarında), astım görülme riskinin yüzde 50 oranında azaldığı görülmüş.

Elma içeriğindeki bol miktarda lif sayesinde kronik kabızlık çekenlere yardımcı olur. Sabahları tüketeceğiniz bir elma bu konuda size oldukça fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde elma çayını da kabızlık yaşadığınızda tüketebilirsiniz.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda elmanın, içeriğindeki yüksek besin lifi sayesinde kolon kanserine, C vitamini içermesinden dolayı gırtlak kanserine ve antioksidan özelliğe sahip olmasından dolayı mide ve akciğer kanserine karşı koruma sağladığı görülmüştür.

Elma içeriğindeki doğal şekerler sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve kan şekerinin ani yükselmesinin önüne geçer.

Günlük rutininizde ve temponuzda yorulduğunuzda ve başka sebeplere bağlı olarak kolesterolünüz yükselebilir bu durumda bir tane elma yiyerek kolesterolünüzün düşmesini sağlayabilirsiniz.

Elmada bulunan phloridzin isimli bileşen 50 yaş üzeri erkeklerde ve menopoz dönemi sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığıyla savaşmaya yardımcı olur.

20 bin kişinin katıldığı bir araştırmanın sonucunda, 20-65 yaş arasındaki sağlığı yerinde olan deney grubu bir sene düzenli olarak elma tüketmiş ve gelişimleri takip edilmiş. Bir yılın sonunda meyve yiyen grubun felç geçirme riskinin yüzde 52 oranında daha az olduğu görülmüş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.