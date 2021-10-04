Kansere yakalanmak istemiyorsanız domates suyu için

Domates mutfağımızın demirbaşlarından. Domatessiz bir mutfak düşünemiyoruz. Lezzetli olduğu kadar vücudumuza faydalı da olan domates bir zamanlar tıbbi amaçlı da kullanılıyordu. Domatese sebze diyen de var, meyve diyen de! Sebze mi meyve mi diye tartışmayı bir kenara bırakıp gelin birlikte domatesin eşsiz faydalarına bakalım...



Anavatanı Güney ve Orta Amerika olan domates, patlıcangiller familyasındandır. Latince adı ise 'solanum lycopersicum'dur. Domates mutfağımızda çok sık kullanılır. Besin değeri yüksek olan domates sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Gelin domatesi daha yakından tanıyalım...

Domatesin besin değeri nedir?

Orta boy bir domates 2.6 gram karbonhidrat, 0.9 gram lif, 0.9 gram protein, 0.2 gram yağ, 0 kolesterol, 84.0 IU A vitamini, 24.5 mg C vitamini, 242.0 mg potasyum, 14.0 mg kalsiyum, 0.5 mg demir içerir. Ayrıca 100 gram domates 17 kaloridir. Domates, C ve A vitamini, potasyum, mangan mineralleri açısından çok iyi bir kaynaktır.

Domatesin vücudumuza faydaları neler?

Domates içerisinde bulunan likopen ve karotenoidler sayesinde akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanserlere yakalanma riskinizi azaltır. Çok yüksek miktarlarda domates tüketen erkeklerin pankreas kanserine yakalanma riski diğerlerine göre %30 daha azdır.

Domates suyu tüketerek sindiriminizi düzenleyebilirsiniz. Kabızlıktan koruyan domates kilo vermenizi de sağlayacaktır.

Domates suyundaki lifler kötü kolesterolün parçalanmasını sağlar.

Domatesin içerisinde bulunan likopen yüksek miktarda tüketilirse kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı insidansında% 30'luk bir azalma olur.

Domates besin değeri sayesinde anormal trombosit hücre topaklanmasının önler.

Günde bir bardak domates suyu içerek vücudunuzdaki iltihaplanmaları azaltabilirsiniz.

Domateste bulunan K vitamini kemik sağlığınızı koruyacaktır.

Aknelerden muzdaripseniz domates suyu tam size göre! Çünkü domates suyu akneleri azaltır ve vücut hasarını önler.

Domates suyu içeriğindeki beta karoten, lutein ve zeaksantin sayesinde gözlerinize şifa olur.

Domatesi fazla miktarda tükettiğinizde felç olma riskiniz düşer.

Domates suyunu nasıl hazırlamalıyız?

4 adet domatesin alt kısmına çarpı (x) şeklinde bıçakla çizip atıp kaynar suyun içerisinde bir miktar bekletin ve daha sonra soğuk suyun içerisine koyun. Bu yöntem sayesinde domates kabuklarından kolayca ayrılacaktır. Daha sonra kabuklarını soyduğunuz domatesi doğrayın. Tencereye iki bardak temiz içme suyu koyup kaynatın ve domatesleri bu suya atın. Domatesler piştikten sonra tencereyi ocaktan alıp soğutun. İçerisine kereviz, kekik, havuç dilimleri de ekleyebilirsiniz. Domatesi blenderdan geçirin ve pürüzsüz kıvamda bir domates suyu hazırlayın. İçerisinde birkaç damla zeytinyağı da ekleyip günde bir bardak için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.