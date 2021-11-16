Kanserden korunmak için bu besinleri tüketin!

Kanser çağımızın hastalığı. Her geçen sene daha da çok insanda görülüyor. Maalesef ki yediğimiz içtiğimiz besinler hastalığın oluşmasına ve ilerlemesine sebep olabiliyor. Bu yüzden sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmek çok önemli bir hale geliyor. Peki hangi besinler kanserden korur? Sizler için araştırdık...



Her geçen gün daha fazla insanın kanser olduğu bir zamandayız. Kanser adeta çağımızın hastalığı. Hepimiz ondan korkuyoruz. Peki ona yakalanmamak için gerçekten sağlıklı bir hayat sürebiliyor muyuz? Yediğimiz içtiğimiz her şey kansere sebep olduğu gibi onu ilerletebiliyor da! Bu yüzden kansere karşı önlem almamız, gelişmesini, yayılmasını engelleyen veya geciktiren besinleri sıklıkla tüketmemiz gerekiyor.

Hangi besinler kanser hastalığını engelliyor?

Sarımsak - Sarımsak sağlığımız için çok faydalı bir besin. Sarımsağın içerisinde selenyum gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerin oluşmasını önlüyor, oluşmuşsa da yayılmalarına, büyümelerine engel oluyor. Sarımsağı sırf kötü koktuğu için birçok insan tüketmeyi tercih etmiyor. Fakat günde mutlaka iki üç diş sarımsak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca dişlerinizi fırçalarsanız sarımsak kokusu zaten gidiyor. Bu yüzden onu yememezlik etmeyin!

Kırmızı meyveler - Kırmızı meyvelere hepimiz bayılıyoruz. Çilek, yaban mersini, ahududu gibi meyveler yüksek oranda antioksidan içeriyor. Bu meyveleri düzenli olarak tüketirsek vücudumuz kanserden korunuyor.

Üzüm - Üzüm, üzümün çekirdeği, yaprağı her şeyi çok faydalı. Üzümün içerisinde fenolik bileşikler ve resveratrol var. Bu maddeler vücutta kanserli hücre oluşmasına engel oluyor. Bilhassa kırmızı, siyah üzümler, çekirdekleri ve kabuklarıyla birlikte tüketilirse vücuda birçok yarar sağlıyor. Taze üzüm bulunamayan mevsimlerde kuru üzümden destek alabilirsiniz.

Brokoli, karnabahar ve lahana - Karnabaharı, brokoliyi ve lahanayı sevmiyor ve tüketmiyor olabilirsiniz. Fakat bir daha düşünmenizde fayda var! Çünkü bu sebzelerin içerisinde birçok anti-kanserojen madde var. Lukorafaninin, diindolylmethane, beta karoten ve selenyum gibi maddelerin vücudumuza faydaları saymakla bitmiyor. Bu maddeler kansere yakalanma riskini en aza indiriyor.

Keten tohumu - Keten tohumunun içerisinde omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler bulunuyor. Bu sayede keten tohumu kanserin çeşitli türlerine karşı vücudu koruyor.

Kırmızı turp - Kırmızı turp kansere yakalanma riskini azaltıyor. Çünkü içerisinde anti-kanserojen maddeler fazlaca bulunuyor. Bilhassa meme ve akciğer kanserine karşı oldukça olumlu etkileri var.

Zerdeçal - Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin isimli madde sayesinde antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik özellikleri vardır. Kanser dahil olmak üzere birçok hastalıktan korumanıza fayda sağlar.

Işgın otu - Işgın otu içerisinde bulunan parietin isimli madde sayesinde kanserli hücreleri yok etme etkisine sahiptir.

Elma - Elmanın içerisinde besin lifi ve bol miktarda C vitamini bulunuyor. Besin lifleri kolon kanserinden vücudumuzu korurken C vitamini antioksidan özelliği sayesinde akciğer ve mide kanserine karşı kalkan oluyor.

Ceviz - Ceviz omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Bu sayede kansere karşı vücudumuzu korur. Kanserli hücrelerin de gelişimini yavaşlatır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.