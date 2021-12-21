Kanser hücrelerini öldürmek için...

Zerdeçal içerdiği kurkumin maddesi sayesinde kanser hücrelerini öldürüp gelişimini engelliyor. Peki zerdeçal çayı nasıl hazırlanır? Zerdeçalın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...



Zerdeçal çayını artık çok daha sık duymaya başladık. Zerdeçal içeriğinde bulunan kurkumin sayesinde vücudumuz için birçok fayda içeriyor. Bunların başında ise kansere olan faydaları geliyor. Tıp dünyasında yapılan araştırmalar gösterdi ki zerdeçal, kurkumin maddesi sayesinde kanser hücrelerini öldürüyor ve gelişimini engelliyor.

Zerdeçal çayı nasıl hazırlanır?

Zerdeçal baharatını aktarlardan ve marketlerden kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Çay için toz zerdeçal kullanmanız gerekir. Çayı hazırlamak için iki çay kaşığı öğütülmüş toz zerdeçal, iki su bardağı temiz içme suyu, bir çay kaşığı zencefil ve isteğe bağlı olarak bal ve limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Bir demlikte iki su bardağı suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine sırasıyla toz zerdeçalı ve zencefili ilave edin. On dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra çayı bir süzgeç yardımıyla süzerek bardağa alın ve biraz ılıdıktan sonra tüketin. Tadı hoşunuza gitmezse içerisine bal ve limon da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Zerdeçal çayı nasıl tüketilmeli?

Zerdeçal çayını günde bir fincan içmeniz yeterli olacaktır. Etkisini daha fazla göstermesini istiyorsanız sabah saatlerinde içmeye özen gösterebilirsiniz. Zerdeçal çayının tüketiminde aşırıya kaçmamanızı tavsiye ederiz. Özellikle safra ve mide problemleri olanlar zerdeçal çayını daha dikkatli tüketmeli ve tüketmeden önce mutlaka doktor onayı almalıdır.

Zerdeçal çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zerdeçal anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bu sayede eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Çok güçlü bir antioksidan olduğu için zerdeçal çayı vücuttan ödemlerin atılmasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklarla savaşır. Soğuk algınlığına ve boğaz ağrısına hızlı bir çözüm sağlar. Hafızayı güçlendirir, konsantrasyon gücünü artırır, stresi azaltır. İltihapları kurutur, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını artırır, anemiye (kansızlık) iyi gelir, ağrılı geçen regl dönemleri yaşanmasına neden olan rahim kistlerinin tedavisine yardımcı olur. Kalbin fonksiyonlarını düzenler ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Karaciğerin kendini temizlemesine yardımcı olur. Antioksidan özelliklere sahip olduğu için kuru ciltleri canlı ve yumuşak bir hale getirir. Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımına destek olur, bu özelliği sayesinde zayıflamak isteyenler için iyi bir içecektir.

İçerdiği kurkumin sayesinde serbest radikallere karşı savaşır, hücre zarlarının hasar görmesini engeller; bu yüzden bilim insanları zerdeçalın yakın zamanda kansere çare olabileceğini söylemektedir. Düzenli bir şekilde zerdeçal çayı tüketmek bu etkiyi destekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.