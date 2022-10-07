Kandilde cinsel ilişki günah mı? Kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı Diyanet? Mevlid Kandilinde ilişki yasak mı? İslam coğrafyasında kutsal kabul edilen günlerde milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak günahlarının bağışlanması için Allah'a dua ediyor. Camilerde de kandil gecelerinde çeşitli programlar düzenleniyor. Kandil ve dini günler ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kandilde eşlerin cinsel ilişkiye girip girmeyeceği konusu. Kandilde cinsel ilişkiye girmenin günah olduğu ve haram olduğu sanılıyor. Peki Kandilde cinsel ilişki günah mı? Diyanet'e göre kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı?

Kandilde cinsel ilişki günah mı? Kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı Diyanet? Kandil gecesi ilişki yasak mı? soruları Kandil günlerinde pek çok kişi tarafından soruluyor. İslam dünyası için kutsal kabul edilen günlerde kandil günlerinde cinsel ilişkiye girmenin yasak ve haram olduğu görüşü pek çok kişide hakim. Bu konu sık sık Diyanet'e soruluyor. Televizyonlarda yayın yapan dii programlarda da "Kandilde cinsel ilişki günah mı? Kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı?" soruları soruluyor.

Kandilde cinsel ilişki günah mı?

Televizyon ekranlarında dini sohbetler yapan Nihat Hatipoğlu daha önce kendisine yöneltilen Kandilde cinsel ilişki günah mı? sorusuna yanıt vermişti. Hatipoğlu kandil günlerinde eşlerin birbirileri ile İslam dinine uygun cinsel birlektelik yaşamasının günah ve haram olmadığın belirtmişti. Nihat Hatipoğlu Kandilde cinsel ilişki günah mı? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir" dedi.

Kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı Diyanet?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Aile olmanın gerektirdiği bazı durumların MEvlid kandilinde yasak olup olmadığı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kandilde cinsel ilişkiye girmek haram mı? sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi.Diyanet bu konuda yaptığı açıklamada "kandil geceleri için eşler arasında cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir." dedi. Yani mübarek gecelerde eşler arasında cinsel ilişki günah ve haram değildir. Karı koca ilişkisi sadece bayanların adetli veya lohusa olduğu günler, hac ve umre için ihramlı bulunulan günler ve itikâfta bulunulan günlerde yasaktır.

Mevlid Kandilinde ilişki yasak mı?

İslam'da eşlerin birbirlerine haram olduğu günler ve zamanlar belirtilmiştir. Ancak bazı zamanlarda eşlerin cinsel ilişkiye girmesi haramdır. İşte dinimizde eşlerin ilişkiye girmesinin haram olduğu zamanlar;

1. Kadınların hayız (adet,regli,aybaşı gördüğü dönemler)

2. Nifas (Lohusalık) döneminde (doğumdan sonra kırk gün)

3. Oruçlu iken iftardan önce,

4. İtikafta iken,ve hacda ihrama girdiğinde.

Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi?

Diyanet'ten bu soruya yanıt geldi. İşte "Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi" sorusuna Diyanet'ten gelen cevap; "Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187)." Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayı içerisinde olduğu düşünülürse Diyanet Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? sorusuna "Eşler Kadir Gecesinde ilişkiye girebilirler." diyerek yanıt vermiş oldu.

Bayramlada eşlerin ilişkiye girmesi haram mı, caiz mi?

İslam dininde eşlerin birbirlerine haram olduğu dönemler belirtilmiştir. Bunun dışında bayramlarda ve dini günlerde karı koca İslam kurallarına uygun olacak şekilde ilişkiye girmelerinde bir sakınca yoktur.

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