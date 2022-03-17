Özel günlerde pastahanelerde satılan kandil simidi, birçok kişinin tercih ettiği bir atıştırmalık oluyor. Kandil günlerinin vazgeçilmezi haline gelen 'Kandil Simidi'ni evde yapabilirmiyiz? İ Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Özel dini günlerin vazgeçilmezi olan Kandil Simidi birçok kişi tarafından tüketiliyor. Pastahanelerde satılan bu lezzeti evde yapmak mümkün mü? Ev yapımı kandil simidi pastahanelerde satılan kandil simidine benzer mi? Berat Kandilinin yakınlaşması ile birlikte internet alemindeki birçok kullanıcı bu özel güne has olan kandil simidinin evde nasıl yapılacağını araştırıyor. Bizde sizler için Kandil Simidi'nin nasıl yapıldığını, püf noktalarını, hangi malzemelerin kullanıldığını, pişirme tekniklerini araştırdık. İşte detaylar...

KANDİL SİMİDİ NEDİR?

Kandil Simidi ülkemizde, özel dini günlerde genel olarak pastahanelerin yaptığı bir kuru pasta türüdür. Üstündeki yumurta sarısı kaplaması ile damaklara ayrı bir tat veren Kandil Simidi, bu özel günde sıklıkla tüketilmektedir.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KANDİL SİMİTİ TARİFİ NEDİR?