Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı? Kandilde televizyon izlenir mi? TV izlemek günah mı?

İslam dünyasının kutsal günlerinden olan kandil gecelerini ibadetle geçirmek, Allah'a dua etmek ve günahlar için af dilemek yapılması en makbul olan şeydir. 2021'in son kandili Mevlid kandili 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu olduğu için düğün ve nikah yapacak olan çiftler Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı?

İslam dünyasının kutsal günlerinden olan kandil gecelerini ibadetle geçirmek, Allah'a dua etmek ve günahlar için af dilemek yapılması en makbul olan şeydir. 2021'in son kandili Mevlid kandili 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu olduğu için düğün ve nikah yapacak olan çiftler Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı?

Hafta sonuna denk gelen kandil gününde düşün, nişan ve kına planı olan vatandaşlar kandilde düğün ve nikah caiz mi günah mı? sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılının son kandili olam Mevlid kandili 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde düğün ve nikahların çok büyük kısmı pazar günü yapılıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar kandil günü düğün ve nikah yapmanın İslam dini açısından bir sakıncası olup olmadığını araştırıyor.

Kandil günü düğün ve nikah caiz mi günah mı?

Kandil gecelerinde düğün, nikah yapmanın hiçbir sakıncası yoktur. Bir şehin haram yada haram değil olarak tanımlanabilmesi onun İslam'a uygun olup olmaması ile ilgilidir. O yüzden kandil günlerinde nişan ve düğün yapmanın sakıncası yoktur. Ancak yapılan düğün ve nikahın şekli haram mı yoksa değil mi diye tartışıllabilir. Kısaca düğün ve nikahların yapılış şekli İslam'a uygun mu diye önce buna bakılmalı.

Kandilde televizyon izlenir mi?

Kandil günlerinde ibadet etmek Allah'a dua etmek en makbul olanıdır. Ancak kandil gününde televizyon izlemek de haram değildir. Yalnız İslam'a uygun kurallar çerçevesinde haram görüntü ve konuşamaların olmadığı programları ve yayınları izlemek haram değildir. Bir iş normal günde haram değilse Kandil günlerinde de haram değildir.

TV izlemek günah mı?

Televizyon izlemenin günah yada haram olup olmadığına dair de pek çok kişinin kafasında soru işaretleri mevcut. Televizyon, bilgisayar ve oyunlar yapmak ve haram olmayan programlar izlemek haram değildir. Sinema ve televizyon hem iyiye, hem kötüye kullanılabilir. Yani hükmü kullanılışına göre değişir. Televizyonun bizzat kendisi haram değildir. Faydalı programlar izlemek haram değildir. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/188)

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