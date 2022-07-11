Kandil'e SİHA atışıyla 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 PKK'lı, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen PKK'lılar mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.