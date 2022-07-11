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Kandil'e SİHA atışıyla 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 PKK'lı, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

32 Dakika Önce
2022-07-11 12:25:54
Kandil'e SİHA atışıyla 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen PKK'lılar mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

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