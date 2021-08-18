Kanarya Adaları nerede? Kanarya Adaları ülke mi? Birleşmiş Milletler Kanarya Adaları'nda yaşanan acı olayı duyurdu. BM, Kanarya Adaları'na giden bir teknenin arızalanarak denizde kaldığını ve teknedeki 47 yolcunun açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğünü duyurdu. Peki Kanarya Adaları nerede? Kanarya Adaları ülke mi?

Kanarya Adaları nerede? Kanarya Adaları ülke mi? Birleşmiş Milletler Kanarya Adaları'nda yaşanan acı olayı duyurdu. BM, Kanarya Adaları'na giden bir teknenin arızalanarak denizde kaldığını ve teknedeki 47 yolcunun açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğünü duyurdu. Peki Kanarya Adaları nerede? Kanarya Adaları ülke mi?

Birleşmiş Milletler, Kanarya Adaları'nda yaşanan insanlık dramını duyurdu. BM Kanarya Adaları'na giden gemide bulunan 47 kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Kanarya Adaları nerede?

Kanarya Adaları, Fas'ın batısında İspanya'ya bağlı, Atlas Okyanusu'nda yer alan takımadalar. Kanarya Adaları yerel idare bakımından 2 Ağustos 1982'de yürürlüğe giren bir kanunla Kanarya Adaları Özerk Topluluğu" olarak kabul edilmişlerdir. Kanarya Adaları Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ve El Hierro olmak üzere başlıca 7 ada ile birkaç küçük adacıktan oluşur.

Afrika kıtasının 100 km batısında yer alırlar. Kanarya Adaları yönetim bakımından İspanya'ya bağlı olmakla beraber coğrafi bakımda Kanarya Adaları'nın Afrika kıtasının bir parçası olduğu kabul edilmektedir.

Kanarya Adaları ülke mi?

Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'nun başkentliğini adalardaki iki önemli kent ortaklaşa olarak paylaşmaktadırlar: Santa Cruz de Tenerife'da "Parlamento de Canarias (Kanarya Adaları Parlamentosu)" ve Las Palmas de Gran Canaria'da "Delegación del Gobierno" (Ana hükûmet ve idare daire merkezleri) bulunur. Bu yerel yönetimin alt-kati olarak Kanarya Adaları iki ile bölünmüştür: batıda bulunan Santa Cruz de Tenerife kenti merkezli Santa Cruz de Tenerife ili ve doğuda bulunan Las Palmas de Gran Canaria kenti merkezli Las Palmas ili

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.