Kanal İstanbul'da ilk temel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde atılacak. Projenin yapımı ve finansmanı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Erdoğan tarafından 27 Nisan 2011 yılında duyurulan dev projede yeni bir döneme girildi. Artık Kanal İstanbul'un inşaatına resmen başlandı. Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken İstanbullular da Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul ne zaman tamamlanacak? Kanal İstanbul inşaatı kaç yıl sürecek? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Kanal İstanbul'un tahmini bitiş tarihi...

Kanal İstanbul'da ilk temel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde atılacak. Projenin yapımı ve finansmanı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Erdoğan tarafından 27 Nisan 2011 yılında duyurulan dev projede yeni bir döneme girildi. Artık Kanal İstanbul'un inşaatına resmen başlandı. Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken İstanbullular da Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul ne zaman tamamlanacak? Kanal İstanbul inşaatı kaç yıl sürecek? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Kanal İstanbul'un tahmini bitiş tarihi...

İlk olarak gazeteci Hıncal Uluç "Başbakan'dan bir 'Çılgın' proje ki.." başlıklı yazısıyla çılgın preojenin detaylarını vermeden kamuoyuna duyurdu. Herkes Erdoğan'ın çılgın projesinin ne olduğunu merak ederken Erdoğan 27 Nisan 2011'de projenin detaylarını anlattı. Projeye göre Avrupa yakasından geniş bir kanal geçecek ve kanal çevresinde modern İstanbul'un yerleşimi sağlanacak. Proje ile İStanbul'un Avrupa yakası bir ada haline gelecek. Kanal İstanbul projesiyle ilgili 2021 yılına geldiğimizde bir dönüm noktası daha yaşandı. Kanal İstanbul'da ilk temel bugün atılacak. Kanal İstanbul ilk temelin atılmasıyla fiilen başlamış olacak. Vatandaşlar da Kanal İstanbul'un ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki Kanal İstanbul inşaatı kaç yıl sürecek? Kanal İstanbul ne zaman bitecek?

KANAL İSTANBUL NE ZAMAN BİTECEK?

Kanal İstanbul projesine fiilen başandı. İlk temel atma ile birlikte bölgede çalışmalara hız verilecek. Kanal İstanbul'un ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Kanal İstanbul ne zaman açılacak? sorularını sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın projeyi duyurmasının ardından 2011-2013'te çeşitli üniversitelerle Kanal İstanbul'un güzergah değerlendirmesi çalışmaları yapıldı.

Kanal İstanbul için belirlenen güzergah üzerinde sondaj çalışmalarıyla elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergah ön projesi oluşturulması aşaması 2013-2014'te yapıldı.

Kanal İstanbul inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin de 7 yıl olması bekleniyor.

KANAL İSTANBUL'UN AMACI NE?

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ana amaç, mevcut gemi trafiğinin, İstanbul Boğazı'nın yanı sıra oluşturulacak bir kanal ile gelecekteki seyir sayısı ve gemi özelliklerindeki değişimler de dikkate alınarak Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişinin hızlı, güvenli ve ekonomik olarak sağlanması, İstanbul Boğaziçi'ndeki yoğun gemi geçiş trafiğinden kaynaklanan çok yönlü sorunların çözümlenmesidir.

Kanal İstanbul, lojistik ve turizm sektörünü güçlendirmesi, İstanbul Havalimanı gibi büyük projelerle entegre olması, İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifleterek buradan tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası tehlike ve riskleri minimize etmesi ve yerel hukuka tabi yapay bir su yolu olması amaçlanıyor.

Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, gemi boyutlarının büyümesi, akaryakıt ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemi geçişlerinin fazlalaşması İstanbul üzerinde baskı oluştururken, İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiğiyle dik kesişen kent içi deniz trafiği, alternatif bir geçiş koridorunun planlanmasını zorunlu hale getirdi.

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ

Projenin toplam maliyeti 75 milyar ₺ olarak açıklanmıştır. Köprü ve havalimanları gibi yatırımlar da hesaba katıldığında toplam maliyetin 118 milyar ₺ olacağı tahmin edilmektedir. Kanal İstanbul'un, kamu-özel iş birliği kapsamında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi açıkladığı toplantıda, projenin tamamıyla milli kaynaklardan karşılanacağını da belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.