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Kanal İstanbul'da yapılacak olan deplase nedir? I Deplase'nin kelime anlamı nedir?
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Kanal İstanbul'da yapılacak olan deplase nedir? I Deplase'nin kelime anlamı nedir?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni ile birlikte Kanal İstanbul çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Köprü yapımı devam ederken bir taraftan deplase çalışmalarının başlayacağını söyleyen Erdoğan, kullandığı 'Deplase' kelimesi, birçok kişi tarafından merak edildi. Peki Deplase ne demek? Deplase'nin kelime anlamı nedir? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
30.06.2021 14:02:47
Kanal İstanbul'da yapılacak olan deplase nedir? I Deplase'nin kelime anlamı nedir?

DEPLASE NEDİR?

Fransız kökenli bir kelime olan Deplase dilimizde 'Yerini değiştirmek' anlamında kullanılmaktadır. Bir yerden bir yere olan değişiklik, bir nesnenin yer değişikliği anlamlarında bulunmaktadır.

KANAL İSTANBUL HATTINDAKİ DEPLASE NE DEMEKTİR?

İstanbul Boğazı'na alternatif olarak yapımına başlanmak istenen Kanal İstanbul projesinde ilk temel Sazlıdere köprüsüyle atılmıştı. Köprü yapımı devam ederken bir taraftan deplase çalışmaları sürdürüleceği açıklanmıştı. Yani, Kanal İstanbul'un yapılacağı hattaki Su, Telekominikasyon, doğalgaz, elektrik direkleri, trafoların bulundukları yerden proje güzergahı dışında başka bir yere tanışması yapılacak. Bu sayede Kanal İstanbul projesinin diğer kazı çalışmaları herhangi bir risk faktörü olmadan sürdürülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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