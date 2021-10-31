Kana Kan: Hesaplaşma filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Kana Kan: Hesaplaşma isimli dövüş filmi 2018 senesinde vizyona girdi. Başrollerini Jean Claude Van Damme ve Mike Tyson paylaşmaktadır. Peki Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu nedir? Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kimler? Kana Kan: Hesaplaşma filminin IMDB puanı nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Kana Kan: Hesaplaşma filmi 2018'de vizyona girdi. Dikkat çeken bu dövüş filminin başrollerini Jean Claude Van Damme ve Mike Tyson üstlendi.

Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu nedir?

Kurt Sloane, MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonudur ve erkek kardeşi öldürülmüştür. Öldürülen kardeşinin intikamını aldıktan bir sene sonra kendini yeniden Tayland'da bulur. Bu defa güçlü bir gangster çetesi tarafından kaçırılmıştır. Hapsedilen Sloane'un özgür kalabilmek için tek şansı illegal ve ölümcül bir maçta galibiyet sağlamasıdır. Güçlendirici ilaç kullanan 180 kiloluk rakibi karşısında kazanabilmek için çok sıkı bir şekilde çalışmak zorundadır. Efsanevi ustası Durand ve kendisi gibi esir tutulan Briggs'in yardımıyla özgürlüğünü kazanmak için savaşmaya hazırlanır.

Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kimdir?

Kana Kan: Hesaplaşma filmindeJean-Claude Van Damme Durand rolüyle, Christopher Lambert, Alain Moussi Kurt Sloane rolüyle, Sara Malakul Lane Liu rolüyle, Dave Bautista Tong Po rolüyle, Gina Carano Marcia rolüyle, Sam Medina Crawford rolüyle, TJ. Storm Storm rolüyle yer almaktadır. Ayrıca filmde Mike Tyson, Rico Verhoeven, Steven Swadling, Miles Strommen, Jessica Jann, Pongsanart Vinsiri, Ronaldinho Gaúcho, Brian Shaw, Fabricio Werdum, Airr Phanthip, James P. Bennett, Roy Nelson, Hafþór Júlíus Björnsson, Kamel Krifa, Nuttanun Chutsirinitchakun, Wilaiwan Saetung, Christopher Lambert, Sunan Suthipo, Sam Medina, Ronald Weaver, Gary Wood, Jazz Securo, Renato Sobral, Renzo Gracie, Frankie Edgar, Wanderlei Silva, Maxime Savaria, Nicholas Williams, Brian Blu, Parish Jones, Glen Bonner, Barry Barnes, Ted Ung, Matt Sjafiroeddin, Jansen Satparam, Aaron Rorattann, Jeffrey Logan, Jeff Jay, Avedis Jabourian, Ernie Cheumg, Jeremy Angel, Napatchakorn Intharanun, Felipe Werdum, Maurício Rua, Nicolas Van Varenberg de rol almaktadır, yönetmen ise Dimitri Logothetis'tir. Filmin müziklerini Adam Dorn yapmıştır.

Film IMDB'de 5/10 puan almıştır.

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