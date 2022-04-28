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Kamuya atanacak engelliler için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamuya kura usulüyle atanacak engelli personeller için başvurular başladı.

2 Saat Önce
2022-04-28 15:49:33
Kamuya atanacak engelliler için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kamuya kura usulüyle atanacak engelli personel başvurularının başladığını açıkladı.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Değerli Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adaylarımız, EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylarımız başvuru işlemlerini, 28 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan yapabilirler."

Ekran Resmi 2022-04-28 15.50.05

Adayların "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesi edinmesi gerekiyor

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM Başvuru Merkezleri'ne gelmeden önce bulunduğu adresteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden başvuru yapacağı engel grubunu belirtip, onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

Son başvuru tarihi 17 Mayıs

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 17 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Mayıs'a kadar aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 18 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Kuraya başvuracak adaylar ayrıntılı bilgiyi, 2022-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzu'ndan öğrenilebilecek.

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