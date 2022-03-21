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Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?

KPSS Tercih kılavuzları yayımlandı. KPSS 2022/5 ve KPSS 2022/6 ile kamuya 10 bin 550 personel alımı gerçekleştirilecek.

1 Saat Önce
2022-03-21 14:47:41
Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?

Memur ve personel adayları için merakla beklenen tercih kılavuzları yayınlandı. ÖSYM aracılığı ile gelen duyurulara göre kamuya KPSS 2022/5 ve KPSS 2022/6 tercih kılavuzları ile 10 bin 550 memur alımı ve personel alımı yapılacak.

10 Bin 550 Memur Personel Alımı Kılavuzları:

  • KPSS 2022/5 Tercih kılavuzu ile 10 bin Sağlık personeli alımı yapılacak.
  • KPSS 2022/6 Tercih kılavuzu ile 550 memur ve kamu personeli alımı yapılacak.

Tercih Kılavuzlarına Kimler tercih Yapabiliyor? Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

ÖSYM üzerinde yayımlanmış olan tercih kılavuzlarına başvuru için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

KPSS 2022/5 Tercihleri Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

KPSS 2022/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlar, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup alımlar genelde Hemşire kadrosu için ağırlıklı olacak. Buna göre;

KPSS 2022/6 Tercih Kılavuzu Memur Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

2022/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 550 memur alımı ve personel alımı yapacak. Alımlar Lise mezunu ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

Lise Mezunu alımlar 506 kişilik kontenjan ile Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında yapılacak.

Ön Lisans mezunu alımlar ise 44 kişilik kadro ile Destek Personeli ( Sekreter ) ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek.

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