Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?

Kamuran Çörtük kimdir? Organize suç örgütü lider Sedat Peker'in videolarında adı geçen Kamuran Çörtük'ün kim olduğu merak ediliyor. Bir zamanlar televizyon ve basında adı sıkça duyulan Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri? Kamuran Çörtük Bayındır Bank'ın eski sahibi olarak biliniyordu. Kamuran Çörtük hakkında zimmetine para geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Kamuran Çörtük kimdir? Organize suç örgütü lider Sedat Peker'in videolarında adı geçen Kamuran Çörtük'ün kim olduğu merak ediliyor. Bir zamanlar televizyon ve basında adı sıkça duyulan Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri? Kamuran Çörtük Bayındır Bank'ın eski sahibi olarak biliniyordu. Kamuran Çörtük hakkında zimmetine para geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Kamuran Çörtük kimdir?

Kamuran Çörtük'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in de adını geçirdiği Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük Bayındırbank'ın eski sahibi olarak biliniyor. Kamuran Çörtük 2001 yılında bankalar kanununa muhalefetten 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kamuran Çörtük hakkında, toplamda 28 milyon lirayı zimmetine geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Bayındır Holding hakkında

Bayındır Holding AŞ, Türkiye'de faaliyet gösteren holding kuruluşu. Gıda, hastane, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösterir. 1991 yılında kurulmuştur.1997 yılında ana ortakları Bayındır Holding şirketleri olmak üzere Bayındırbank'ı bünyesine kattı. Zararı özkaynaklarını aşan, mali bünyesi zayıflayan Bayındırbank 2001 yılında Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alındı. Şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

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