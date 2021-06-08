DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Makaron damat Macron’un hikâyesi'
Tarihe geçti! Tek doğumda 10 bebeği oldu
Çukur final izle | Çukur 131. bölüm tek parça takılmadan HD izle
'Bosna Kasabı' Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
''İsrailli firma, Suudi Arabistan'a casusluk teknolojisi satıyor''
Kübra Par: “Muhalif kesim sevinirken, iktidar kanadında tuhaf bocalama”
Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?
Araştırma: “Pandemi nedeniyle her iki gençten biri gelecekten umutsuz”
İngiltere’de Müslüman aileye ırkçı tehdit
Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding sahibi kim? Mehmet Cengiz nereli ve kaç yaşında?
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' açıklaması
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre vaka sayısı
Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı yüzde 50 arttı
Azerbaycan, bir Ermeni askerini gözaltına aldı
Kars'ta üzücü kaza
  • TIMETURK /
  •  GENEL / 
  • Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?

Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?

Kamuran Çörtük kimdir? Organize suç örgütü lider Sedat Peker'in videolarında adı geçen Kamuran Çörtük'ün kim olduğu merak ediliyor. Bir zamanlar televizyon ve basında adı sıkça duyulan Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri? Kamuran Çörtük Bayındır Bank'ın eski sahibi olarak biliniyordu. Kamuran Çörtük hakkında zimmetine para geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 16:57:33
Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri?

Kamuran Çörtük kimdir? Organize suç örgütü lider Sedat Peker'in videolarında adı geçen Kamuran Çörtük'ün kim olduğu merak ediliyor. Bir zamanlar televizyon ve basında adı sıkça duyulan Kamuran Çörtük nerede? Kamuran Çörtük şirketleri hangileri? Kamuran Çörtük Bayındır Bank'ın eski sahibi olarak biliniyordu. Kamuran Çörtük hakkında zimmetine para geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Kamuran Çörtük kimdir?

Kamuran Çörtük'ün kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in de adını geçirdiği Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük Bayındırbank'ın eski sahibi olarak biliniyor. Kamuran Çörtük 2001 yılında bankalar kanununa muhalefetten 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kamuran Çörtük hakkında, toplamda 28 milyon lirayı zimmetine geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Bayındır Holding hakkında

Bayındır Holding AŞ, Türkiye'de faaliyet gösteren holding kuruluşu. Gıda, hastane, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösterir. 1991 yılında kurulmuştur.1997 yılında ana ortakları Bayındır Holding şirketleri olmak üzere Bayındırbank'ı bünyesine kattı. Zararı özkaynaklarını aşan, mali bünyesi zayıflayan Bayındırbank 2001 yılında Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alındı. Şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş