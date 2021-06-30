Kamuda çocuğu olanlara idari izin bitti mi? 10 yaşından küçük çocuğu olan 1 Temmuz'da çalışacak mı? 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde yeni bir sürece giriliyor. 1 Temmuz'dan sonra ülkede uygulanan korona virüs kısıtlamalarının büyük kısmı kaldırılacak. Kamuda da 1 Temmuz'dan itibaren normal çalışma düzenine geçilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle idari izinli sayılan 10 yaşından küçük çocuk sahipleri 1 Temmuz'da iş başı yapıp yapmayacağını araştırıyor. Peki çocuk sahiplerine idari izin bitti mi? 10 yaşından küçük çocuğu olanlar ne zaman çalışmaya başlayacak?

Kamuda çocuğu olanlara idari izin bitti mi? 10 yaşından küçük çocuğu olan 1 Temmuz'da çalışacak mı? 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde yeni bir sürece giriliyor. 1 Temmuz'dan sonra ülkede uygulanan korona virüs kısıtlamalarının büyük kısmı kaldırılacak. Kamuda da 1 Temmuz'dan itibaren normal çalışma düzenine geçilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle idari izinli sayılan 10 yaşından küçük çocuk sahipleri 1 Temmuz'da iş başı yapıp yapmayacağını araştırıyor. Peki çocuk sahiplerine idari izin bitti mi? 10 yaşından küçük çocuğu olanlar ne zaman çalışmaya başlayacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirildi. Kamu çalışanları 01 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönecek. Durum böyle olunca hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar 1 Temmuz'da işe başlayıp başlamayacaklarını sorguluyor.

Kamuda çocuğu olanlara idari izin bitti mi?

Genelge kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

Bu na göre virüsle mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı tam kapanma dönemi ve öncesinde idari izinli sayılanlar 1 Temmuz itibariyle işe başlayacak.

Hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuk sahipleri idari izinli sayılıyordu

Pandemi sürecinde, 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştı. Gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar da idari izinli sayılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.